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§ NG.kz
После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30577
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бозумбаев объяснил, что рутений - это радионуклид искусственного происхождения, продукт, который получается при работе АЭС, при работе исследовательских реакторов. Его получают для медицинских целей. Радионуклид в офтальмологии используют, чтобы проверить сетчатку глаза и так далее.
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Директор Пляжа
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" У России есть два союзника -рутений и мельдоний " (с) :lol:

§ yeti91
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 28.11.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он видимо всегда слушает жриц любви
Профайл

Народный контроль
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 18:13
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильдар:
а он уже неоднократно привлекался и ему грозит уголовка, нам то еще вместе жить,

Запомни! Есть люди которые добра не помнят! И ждут удобного случая! Сказала бы выжидают момента...

Ильдар
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 21:35
Комментарий удален модератором.

Вика
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 29.11.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильдар:
да если и было облучение, то всеравно люди будут умирать постепенно в пределах естественной убыли населения, тем более многие кто и облучился выезжают на пмж.

Здесь эти облученные будут числится как выехавшие на пмж, а там как лица без гражданства, так что статистика ни там ни здесь не пострадает, все будет нормально, никому нет дела до народа.

Гость
После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 29.11.17 - 01:11
Комментарий проходит проверку.

Гость
После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 29.11.17 - 01:22
Комментарий проходит проверку.

Гость
После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 29.11.17 - 01:39
Комментарий проходит проверку.
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