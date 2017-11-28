Цитата: Ильдар:

да если и было облучение, то всеравно люди будут умирать постепенно в пределах естественной убыли населения, тем более многие кто и облучился выезжают на пмж.

Здесь эти облученные будут числится как выехавшие на пмж, а там как лица без гражданства, так что статистика ни там ни здесь не пострадает, все будет нормально, никому нет дела до народа.