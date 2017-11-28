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§ NG.kz
Пешеходы на зебре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30577
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте уважаемые читатели. Натолкнулся на одно видео, было бы полезно и у нас такие мероприятия проводить, как думаете?
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Виталий
Re: Пешеходы на зебре




Отправлено: 28.11.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора

§ Xacatel
Re: Пешеходы на зебре
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 28.11.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы полезно... :-)
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пешеход.
Re: Пешеходы на зебре




Отправлено: 28.11.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по правилам переходить не обязательно по зебре,
и эти случаи расписаны правилах.
на наши полицаи этих правил не знают.
а эти с телефонами конечно идиоты и анны каренины.

вот так
Re: Пешеходы на зебре




Отправлено: 28.11.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пешеход.:
по правилам переходить не обязательно по зебре,
и эти случаи расписаны правилах.

Если есть разметка зюбры то по ней, если нет то в зоне действия знаков пышеходный переход.Или не так?

§ bgb
Re: Пешеходы на зебре
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3745
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 28.11.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
меня беспокоит решение вопроса перехода пешеходов в районе кольца карбышева-уральская-мауленова. там постоянно большое движение, нет условий для перехода, а до ближайшего перехода очень далеко.
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