Сами с усами Re: В Костанае предложили расширить перечень субъектов... #1







Отправлено: - 21:54 "Назрела необходимость изменить подходы в законодательстве, расширив перечень субъектов коррупционных правонарушений, - предложил Брылевский. – Сейчас к ним относят государственных чиновников, лиц, осуществляющих их подкуп, и посредников. В этом плане у нас большое количество граждан, занимающихся определенным видом деятельности, выпадают из под действия Закона "О противодействии коррупции".

Ай, яй, яй! Не желаете ли уважаемый вспомнить каким же образом в вашей академии в ноябре этого года сами преподы вместо студентов четвертого курса на вопросы тестов отвечали во время ВОУД? Уважаемый А.В. и вы хотите сказать, не в теме... Происшедшее при желании можно легко проверить, найти участников, свидетелей и еще кое что... Каким образом будут расцениваться действия декана либо заведующего кафедрой и далее по иерархии, если будет установлено что они организовывали и непосредственно под их началом весь беспредел из года в год происходит. Государство тратит из года в год солидную сумму на организацию и проведение внешней оценки знаний студентов старших курсов по республике, а уважаемые нашальники своими действиями наносят очень большой вред интересам получается государства. Как то так. Описываемой событие является для населения общеизвестным фактом и сколько времени еще надо дурманить то ли государство то ли самих себя. Дальше больше... Думайте господа, думайте.