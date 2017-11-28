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§ NG.kz
В Костанае предложили расширить перечень субъектов коррупционных правонарушений
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30577
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По оценке представителя департамента по делам госслужбы, после создания в Казахстане необходимой правовой базы борьба с коррупцией приобрела «системный и комплексный характер». Однако участники дискуссии считают, что этого недостаточно.
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Сами с усами
Re: В Костанае предложили расширить перечень субъектов...




Отправлено: 28.11.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Назрела необходимость изменить подходы в законодательстве, расширив перечень субъектов коррупционных правонарушений, - предложил Брылевский. – Сейчас к ним относят государственных чиновников, лиц, осуществляющих их подкуп, и посредников. В этом плане у нас большое количество граждан, занимающихся определенным видом деятельности, выпадают из под действия Закона "О противодействии коррупции".
Ай, яй, яй! Не желаете ли уважаемый вспомнить каким же образом в вашей академии в ноябре этого года сами преподы вместо студентов четвертого курса на вопросы тестов отвечали во время ВОУД? Уважаемый А.В. и вы хотите сказать, не в теме... Происшедшее при желании можно легко проверить, найти участников, свидетелей и еще кое что... Каким образом будут расцениваться действия декана либо заведующего кафедрой и далее по иерархии, если будет установлено что они организовывали и непосредственно под их началом весь беспредел из года в год происходит. Государство тратит из года в год солидную сумму на организацию и проведение внешней оценки знаний студентов старших курсов по республике, а уважаемые нашальники своими действиями наносят очень большой вред интересам получается государства. Как то так. Описываемой событие является для населения общеизвестным фактом и сколько времени еще надо дурманить то ли государство то ли самих себя. Дальше больше... Думайте господа, думайте.

* КГСПС
Re: В Костанае предложили расширить перечень субъектов...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 28.11.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашей стране Закон "О борьбе с коррупцией" приняли еще в 1992 году.///И сколько за 25 лет денег утекло?
Профайл

* КГСПС
Re: В Костанае предложили расширить перечень субъектов...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 28.11.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашей стране Закон "О борьбе с коррупцией" приняли еще в 1992 году.///И сколько за 25 лет денег утекло?Цитата:
Сами с усами:

e: «Сто конкретных шаров» выпустили студенты Костаная в честь...
#12

КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 24.11.17 - 22:29 Редактировать это сообщение Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Окружили людей с шарами курсанты академии МВД РК.///Какой-то неправильный сценарий. Если тема борьба с корупцией, то следовало их окружать. :lol:
Профайл

патриот
Re: В Костанае предложили расширить перечень субъектов...




Отправлено: 28.11.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Найдите себе другой народ А.В.! А коррупция процветает сверху, как и рыба гниёт с головы! Пока одни в верхах воруют, низы думаете будут сидеть сложа руки!

Дмитрий
Re: В Костанае предложили расширить перечень субъектов...




Отправлено: 28.11.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько слов, а на деле пшик...
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