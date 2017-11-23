Цитата: мы отправили на имя акима Костаная Базыла Жакупова. Ответ пришел от его заместителя Назарбека КОНКАБАЕВА. Ответил чиновник, как это часто бывает, скупо и ни о чем. И только на три вопроса из шести. Цитируем: «В текущем году было произведено обследование подвалов жилых домов микрорайона Аэропорт. По итогам проведенных геологических изысканий грунтовые воды вскрыты скважинами на глубине 4,18 метра, а также прорублена контрольная скважина глубиной 3 метра возле строящихся объектов микрорайона Аэропорт. Грунтовые воды отсутствуют». Тогда чем затопило подвалы? Этот вопрос, ради которого запрос, собственно, и писался, замакима проигнорировал.

Эх вы! Там же в акимате просто шедевр процветает! А вы им такие скучные вопросы задаёте!

Ну нет чтоб задать вопрос: "А есть ли вода в Тоболе?"

Представляете какой чудесный ответ могли бы получить?

По итогам проведенных акиматом геологических изысканий воды в Тоболе не обнаружено. Так же в Тоболе была пробурена контрольная скважина. Грунтовые воды отсутствуют!