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≡ Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал угрозу со стороны акима Рудного"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал угрозу со стороны акима Рудного"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30577
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном продолжился процесс по обвинению заместителя акима города Максута Дуспулова в получении взятки и директора ТОО " Оркен" Умирхана Мусралиева в даче взятки. На прошлом судебном заседании Дуспулов заявил, что хочет заключить с прокурором сделку о признании вины.
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Гость
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...




Отправлено: 28.11.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да эти шымовские странные люди, у нас уже не первый год с ними проблемы. Видать хотел по тихому сидя дома деньги загребать, аким правильно делал что вытянул его на объект в работающую область

Анастасия
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...




Отправлено: 28.11.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не судите да не судимы будете

Безымянный
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...




Отправлено: 28.11.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не могу понять, при чем тут шымкентские подрядчики почему наши костанайские не заходят. мне кажется вот эти надо моменты учесть - что бы поставщик был внутри того региона в котором разыгрывается конкрус

Бегущий по лезвию
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...




Отправлено: 28.11.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рудненский Аким за свои слова всегда отвечает! Все будет по воле Всевышнего и только от него!

Гражданин Великой Независимой страны
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...




Отправлено: 28.11.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Безымянный:
почему наши костанайские не заходят

Потому-что нашим здесь жить и смотреть людям в глаза и отвечать за качество работы. А за те деньги не реально построить качественно. Вот и разваливаются такие в прошлом гиганты как агрогаз и др.

Горожанин
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...




Отправлено: 28.11.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учредители ТОО Оркен хотят уйти от ответственности, вот и поливают грязью всех и все, по принципу я ни я и хата не моя!

Киркоров
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...




Отправлено: 28.11.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а меня никогда не приглашают на день города в Рудный - а я бы спел от чистого сердца для этого замечательного города и его хороших людей

Бегущий по лезвию
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...




Отправлено: 28.11.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Светлана я с вами полностью согласен! Смотрите сейчас Рудный это совсем другой город не то что 6-7 лет назад. Как горит все ночью красиво, везде чисто, чиновники больше с людьми стали встречаться и помогать. Это все под руководством Газовая, а сейчас пытаются как шакалы напасть на него пока он в такой ситуации. Неизвестно какой Аким еще будет после него!

Зеленый фонарь
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...




Отправлено: 28.11.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю что там суд решит, ну Гаязов пусть останется он на своем месте

* КГСПС
Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 29.11.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Патриот:
мы молодое государство

Позиция флюгера, то у нас тысячелетнее государство, то молодое. Определитесь в конце концов.
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