Бегущий по лезвию Re: Начальник участка ТОО "Оркен": "Я чувствовал... #22







Отправлено: - 23:30 Да Светлана я с вами полностью согласен! Смотрите сейчас Рудный это совсем другой город не то что 6-7 лет назад. Как горит все ночью красиво, везде чисто, чиновники больше с людьми стали встречаться и помогать. Это все под руководством Газовая, а сейчас пытаются как шакалы напасть на него пока он в такой ситуации. Неизвестно какой Аким еще будет после него!