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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12734
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
горячительные напитки.

Алекс,смотри,слюной - не подавись... :lol: :-P
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3383
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.11.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
По краям , это что?

Цветная капуста и баклажаны в кляре,
соусом поливают.
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Ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.11.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс,смотри,слюной - не подавись... :lol: :-P
Не хамите вьюноша. Это вам не к лицу. Мы же не знали, что вы в завязке)))))
8-) :-o :oops: :-P :-x

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12734
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сейчас,перед обедом,был в магазине.
Нашёл вот такой овощ -Bluccoli.

Broccoli - знаю, Bluccoli - не знаю.
Лилли - знает,наверное?... :lol: :oops: :-x
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.11.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Bluccoli - не знаю

Нашёл в инете, это вовсе не овощ никакой, а как раз как у тебя на фото, упаковка с брокколи и цветной капустой, так называется :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12734
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
на фото, упаковка с брокколи и цветной капустой,

А Лилли, не смогла ответить на вопрос... :lol: :oops: :-P
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.11.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ей просто некогда наверное, смотри получишь ещё своё по самое не балуй :lol:
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