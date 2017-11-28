вот так Re: Пешеходы на зебре #4







Отправлено: - 21:06 Цитата: пешеход.:

по правилам переходить не обязательно по зебре,

и эти случаи расписаны правилах.

Если есть разметка зюбры то по ней, если нет то в зоне действия знаков пышеходный переход.Или не так?