Цитата: 112:

Скайворд можно прикупить с интернетом за 60, диагональ 32.

так то же Skyworth,а не лыжи или самсунги,наверно он так и стоит,честно сказать мне не понятны эти финансовые манипуляции с бытовой техникой и как на ней можно заработать,видел и не раз как на ОЛХ продают новые телевизоры ,холодильники только, что подаренные на свадьбу по цене %20 ниже чем такой же на сайте,только .что бы деньги обналичить.