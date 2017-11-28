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Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.11.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Щас даже телик приличный не купишь за эти деньги.

Ну эт ты загнул . За кусок баксов не купишь приличный телик ? Скока же тогда стоит по твоим понятиям приличный ? А то я купил в прошлом году за 200.000 и сразу как то подумал чёт дороговато , одно успокаивало , судя по цене считал его приличным . Теперь оказывается что купил неприличный (с твоих слов) . Жаль , теперь наверное придётся выкинуть .

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карасики солятся..
Ну а пока я съезжу в денерную на трассу..
Додстеры что то не ронравились..
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* Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5588
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.11.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ну эт ты загнул . За кусок баксов не купишь приличный телик ? Скока же тогда стоит по твоим понятиям приличный ?

Приличный понятие растяжимое,по объявке на ОЛХ я за 45 взял ему пол года всего ,такой же в магазине 90 стоит,а по приличнее это с 65 диагональю ,от 500000 ценник начинается.
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.11.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не слабые у вас цены однако:
вот наши для сравнения

http://www.mediamarkt.de/de/category/_fernseher-460666.html?ga_query=fernseher

удивило, если честно
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* Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5588
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.11.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Скайворд можно прикупить с интернетом за 60, диагональ 32.

так то же Skyworth,а не лыжи или самсунги,наверно он так и стоит,честно сказать мне не понятны эти финансовые манипуляции с бытовой техникой и как на ней можно заработать,видел и не раз как на ОЛХ продают новые телевизоры ,холодильники только, что подаренные на свадьбу по цене %20 ниже чем такой же на сайте,только .что бы деньги обналичить.
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.11.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Марик лучше в Газпром вложи, пока не дорого. от 4 до 8% годовых выплачивают. А курс поднимется, так ещё и продаж с прибылью ;-)
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* Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5588
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.11.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не слабые у вас цены однако:
вот наши для сравнения

http://www.mediamarkt.de/de/category/_fernseher-460666.html?ga_query=fernseher

удивило, если честно

по моему одинаково

509 ойро=201000тнг
А вот с нашего
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.11.17 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Так это и удивило как раз
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 21:33
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 7455
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 21:35
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 576 из 576«1...574575576
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