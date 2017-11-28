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§ NG.kz
В Костанайской области действуют 116 зарегистрированных религиозных объединений и 2 незарегистрированных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30576
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на брифинге сегодня сообщил руководитель управления по делам религий Жанболат УМБЕТОВ. "В советское время людей, которые не исповедовали ни одну религию, было очень много, а сейчас мы наблюдаем обратный процесс", - отметил он.
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§ Грибоедов
Re: В Костанайской области действуют 116 зарегистрированных...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 28.11.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скинтон у парня на фото неверный.
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