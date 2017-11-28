NG.kz В Костанайской области действуют 116 зарегистрированных религиозных объединений и 2 незарегистрированных



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:45 Об этом на брифинге сегодня сообщил руководитель управления по делам религий Жанболат УМБЕТОВ. "В советское время людей, которые не исповедовали ни одну религию, было очень много, а сейчас мы наблюдаем обратный процесс", - отметил он.

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