NG.kz Рейтинг городов по цене на мясо составлен в Казахстане



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30575

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:45 Розничная цена за килограмм баранины за год выросла на 14% и в октябре составила 1362 тенге. При этом килограмм говядины в среднем по Казахстану стоит 1 195,5 тенге.

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