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§ NG.kz
Рейтинг городов по цене на мясо составлен в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30575
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Розничная цена за килограмм баранины за год выросла на 14% и в октябре составила 1362 тенге. При этом килограмм говядины в среднем по Казахстану стоит 1 195,5 тенге.
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Все просто
Re: Рейтинг городов по цене на мясо составлен в Казахстане




Отправлено: 28.11.17 - 16:34
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Рейтинг городов по цене на мясо составлен в Казахстане




Отправлено: 28.11.17 - 18:31
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Рейтинг городов по цене на мясо составлен в Казахстане




Отправлено: 28.11.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Совхо́з (сокращение от советское хозяйство) — государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР.

Рекомендую продукцию Чебаркульской птицефабрики! "Медный" пишет что имеет лечебные свойства!
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Страница 2 из 2«12
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