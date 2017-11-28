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§ NG.kz
После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30575
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бозумбаев объяснил, что рутений - это радионуклид искусственного происхождения, продукт, который получается при работе АЭС, при работе исследовательских реакторов. Его получают для медицинских целей. Радионуклид в офтальмологии используют, чтобы проверить сетчатку глаза и так далее.
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Директор Пляжа
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 16:57
Комментарий удален модератором.

* yeti91
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 28.11.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он видимо всегда слушает жриц любви
Профайл

Народный контроль
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 18:13
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильдар:
а он уже неоднократно привлекался и ему грозит уголовка, нам то еще вместе жить,

Запомни! Есть люди которые добра не помнят! И ждут удобного случая! Сказала бы выжидают момента...
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Страница 3 из 3«123
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