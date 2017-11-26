Валентина Ивановна Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического... #93







Отправлено: - 01:06 Что бы там не было, даны факт попадет в историю мировой медицины, как самый большой предмет оставлены в теле человека, после хирургического вмешательства, в том числе и наш город Костанай, в учебниках по хирургии всего мира будет звучать город Костанай, где было оставлено полотенце в брюшной полости пациента, хоть так пропиаримся, хотя мы не первые, такой же случай произошёл в Корелии но там со смертельным исходом, наш пациент оказался покрепче, или медики оказались более квалифицированные, дай Бог всем участникам инцидента, хорошего исхода дела.