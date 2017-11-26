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≡ Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30575
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" знакомы с ситуацией, которая сложилась в костанайской онкополиклинике, где люди вынуждены занимать очередь в 5-6 утра, чтобы попасть на прием к специалисту. Причина - в нехватке врачей и недостатках менеджмента. Пока ситуация не меняется. Зато стало известно, почему в диспансере остался сейчас всего один онкогинеколог. И это - душераздирающая история.
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Игорь
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 21:07
Комментарий удален модератором.

Алия
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 21:18
Комментарий удален модератором.

Екатерина
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 21:42
Комментарий удален модератором.

Валентина Ивановна
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 28.11.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы там не было, даны факт попадет в историю мировой медицины, как самый большой предмет оставлены в теле человека, после хирургического вмешательства, в том числе и наш город Костанай, в учебниках по хирургии всего мира будет звучать город Костанай, где было оставлено полотенце в брюшной полости пациента, хоть так пропиаримся, хотя мы не первые, такой же случай произошёл в Корелии но там со смертельным исходом, наш пациент оказался покрепче, или медики оказались более квалифицированные, дай Бог всем участникам инцидента, хорошего исхода дела.

Реальность
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 28.11.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в госучреждениях пишут же на дверях "уходя выключи свет", "закрой окно", врачам и ассистентам их тоже надо писать "не забудь вытащить полотенце" "зажим" и т.д.

ХАХАХА
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 28.11.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах вот куда имущество онкодиспансера пропадает

Мукан
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 28.11.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Реальность:
в госучреждениях пишут же на дверях "уходя выключи свет", "закрой окно", врачам и ассистентам их тоже надо писать "не забудь вытащить полотенце" "зажим" и т.д.

и еще добавить, что смерть пациента или инвалидность-конец врачу.

ерик
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 28.11.17 - 14:14
Комментарий удален модератором.

Наталья
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 28.11.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас! Надо запретить оперировать такому врачу. Человек стал инвалидом!!! Желаю Елене скорейшего выздоровления.
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