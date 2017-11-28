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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7445
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
можно человека вывезти из бомжей,

Иностранных художественных фильмов насмотрелся?
Скажу тебе, они в основе своей врут об этом..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.11.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Бомж кормит голубей..

Прикармливает, что бы потом поймать, зажарить и съесть. Забыл уже что ли сам и рассказывал, что когда был бомжом, ловил их и ел. А ты развел тут сопли сентиментальности.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7445
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ловят на чердаках..
Так не поймать..
Ну мы то подкармливаем для этого хрюшек, утят, коровушек..
А у него это просто так..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7445
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А голубей я ел в последн й раз года два назад, вкусные..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.11.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Иностранных художественных фильмов насмотрелся?

Вот что ютуб животворящий делает.)
Цитата:
112:
Скажу тебе, они в основе своей врут об этом..

Да как же так? Что с тобою? Еще недавно ты равнялся на киношных героев? :lol:

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.11.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так не поймать..

Из опыта?)
Цитата:
112:
А у него это просто так..

Общался ?

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7445
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я и говорил, а кому то покажется что обещал, заемные тенге обратил в доллары, в случае проявления всякого рода эксцессов..



Навар отдам им же, если будет, а он обязательно потом будет, у кого занимал год назад безо всяких процентов на неограниченное время..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7445
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а сегодня у меня карасьный вечер..



4 кило как никак..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7445
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Из опыта?)

Естественно..
Раньше спичками светишь, потом в темноте просто их берешь и в мешок..
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Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.11.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Раньше спичками светишь, потом в темноте просто их берешь и в мешок..

Карасей? Даже сам великий Рэмбо так не мог. Светить спичками под водой. Уважаю!

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7445
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Карасей? Даже сам великий Рэмбо так не мог. Светить спичками под водой.

Ну ну..
Ты как тот пьяный проснулся не поняв о чем речь..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3383
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.11.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот 112 найдёт применение своей пышной фигуре
В л.пути восточные танцы среди мужчин анонсировали.
Ждём пляски 112 :lol:
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