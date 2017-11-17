Цитата: Алма:

У этой женщины такой тяжелый взгляд...Недобрый взгляд. Она послужила бы неплохой иллюстрацией теории Чезаре Ломброзо о том,что преступника можно опознать по внешним признакам)

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