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§ NG.kz
В Костанае огласили приговор по делу Зауреш Изалдиной
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30575
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.11.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех четырех подсудимых приговорили к реальному лишению свободы. Изалдина будет отбывать наказание в колонии средней безопасности, Кодатенко, Гафаров и Китибаев - в колонии максимальной безопасности.
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Дарья
Re: В Костанае огласили приговор по делу Зауреш Изалдиной




Отправлено: 18.11.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да...,папа,какую дочь воспитал, страшно становится.Чего не хватало?Деньги рекой текли со всех сторон,но все мало и мало.

Алма
Re: В Костанае огласили приговор по делу Зауреш Изалдиной




Отправлено: 18.11.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У этой женщины такой тяжелый взгляд...Недобрый взгляд. Она послужила бы неплохой иллюстрацией теории Чезаре Ломброзо о том,что преступника можно опознать по внешним признакам)

Народный контроль
Re: В Костанае огласили приговор по делу Зауреш Изалдиной




Отправлено: 19.11.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алма:
У этой женщины такой тяжелый взгляд...Недобрый взгляд. Она послужила бы неплохой иллюстрацией теории Чезаре Ломброзо о том,что преступника можно опознать по внешним признакам)

Теперь этот дар ей пригодиться на зоне как так окружение у ней будет цветастое, разношерстное с богатым прошлым и будущим. По моему после них Зал судебных заседании надо чистить свечкой Очищение от негативных влияний не требует серьезной подготовки. Это достаточно простой ритуал, который можно проводить каждый месяц. Как почистить с помощью церковной свечи, соли или молитвы? Энергетические волны пронизывают все пространство. Положительные и отрицательные вибрации влияют на самочувствие человека, его взаимоотношения с окружающими. Устранить негативные влияния поможет простая очистка жилого помещения с помощью соли, свечи, молитвы. Негативную энергетику человек может генерировать самостоятельно или вбирать от посторонних людей. Косо посмотрела подсудимая, нагрубили при допросе – и вот уже сгусток негатива оказался в зале судебных заседании.Кто часто бывает в Зале судебных заседании он чувствует это.

М-да..
Re: В Костанае огласили приговор по делу Зауреш Изалдиной




Отправлено: 25.11.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашем здравоохранении давно пора чистку рядов провести. Наверняка не только в Костанайском ПНД такие вещи происходят.Интересно Изалдиной боат тоже уйдет с должности или отмажут?Нет, такие не уходят - их очень сильно и долго просят!А надо провести читску рядов,проверить всех главврачей и заведующих отделением - ни на одну же зарплату они живут

Симпличио
Re: В Костанае огласили приговор по делу Зауреш Изалдиной




Отправлено: 28.11.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Н.контроль, напомнили. Как-то судили цыганку в Рудном, так под дверями судебных кабинетов находили рассыпанные иголки, еще что-то. Смешно, но это впечатлило некоторых девушек-секретарей, предложивших судьям также почистить ауру или как там суда. Судьи посмеялись ...
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