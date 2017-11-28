kbkz1980 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9047





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3383

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:35 Цитата: Vital:

По краям , это что?



Цветная капуста и баклажаны в кляре,

соусом поливают.