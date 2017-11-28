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§ NG.kz
МВД: Регистрацию по месту жительства можно будет оформить без посещения ЦОНа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30575
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В настоящее время отработан механизм постоянной регистрации и снятия граждан с учета через портал "электронного правительства" без посещения ЦОНа. Механизм планируется внедрить в 2018 году", - рассказал заместитель министра Ерлан Тургумбаев.
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§ Victor Yang
Re: МВД: Регистрацию по месту жительства можно будет оформить...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9840
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.11.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это, конечно, всё хорошо. Я тоже несколько раз заводил себе ЭЦП. Но, блин, я услугами ЦОНа пользуюсь раз в год, в лучшем случае. И для этого мне нужно сначала прийти в ЦОН, получить ЭЦП, и уже потом воспользоваться.
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§ ArhangelLEX
Re: МВД: Регистрацию по месту жительства можно будет оформить...
ArhangelLEX


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 14.02.14
Отправлено: 28.11.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не судьба продлить ЭЦП через pki.gov.kz за несколько дней до окончания срока действия ключей??? И не надо бегать в ЦОН опять
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