Victor Yang Re: МВД: Регистрацию по месту жительства можно будет оформить... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9840

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:37 Это, конечно, всё хорошо. Я тоже несколько раз заводил себе ЭЦП. Но, блин, я услугами ЦОНа пользуюсь раз в год, в лучшем случае. И для этого мне нужно сначала прийти в ЦОН, получить ЭЦП, и уже потом воспользоваться.