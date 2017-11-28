112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8617





(Пользователи) Сообщений: 7445

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:00 Как я и говорил, а кому то покажется что обещал, заемные тенге обратил в доллары, в случае проявления всякого рода эксцессов..







Навар отдам им же, если будет, а он обязательно потом будет, у кого занимал год назад безо всяких процентов на неограниченное время..