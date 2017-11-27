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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Бывшая
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.11.17 - 09:51
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.11.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как бы нарыв и не догадывается , что он и есть нарыв на теле нашего общества :lol:

ну ещё
Цитата:
112:
Правильно?
То то...

сам спросил сам ответил)) не вводи себя в заблуждение ;-)
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.11.17 - 10:55
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.11.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 никогда ничего не предлагает. никаких идей, решений.
а просто задает кучу вопросов и осуждает других.
в каждом посту. по любой теме.
типичный тролль.
/// Тролль это человек, которые создает провокацию и ловит на этот крючок тех пользователей, которые ведутся на его гневный и обвинительный месседж.///
а вообще то здесь 90 процентов троллей. как минимум.

1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.11.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
/// Тролль это человек, которые создает провокацию и ловит на этот крючок тех пользователей, которые ведутся на его гневный и обвинительный месседж.///

Хорошо убедительно. А что такое стеб? Тут одна тетечка в анкете указала, что ее любимое занятие - степ??? Растолкуй, если сможешь.

* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12732
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
Тут одна тетечка в анкете указала, что ее любимое занятие - степ??

Доктор,вы не знаете что такое Степп? Это танец - такой,по русски-
Чечётка.Посмотри кинофильм "Зимний вечер в Гаграх".
Там Евстигнеев,чечётку - отбивает... :lol: :oops:
Я бы на эту тётечку - с удовольствием,посмотрел... :lol: :oops:
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1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.11.17 - 13:17
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.11.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

:lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7436
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.11.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

112 никогда ничего не предлагает. никаких идей

Господи..
Да, троллям как ты, которые региненные пишут так, а незарегиненными гоняются за мной по всему интернету, я соответственно предлагать ничего не буду и даже чаю не предложу..
А ты что, ради предложений за мной носишься под разными никами?
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.11.17 - 03:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чёт навеяло... прям про кое-кого

:lol:
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Доктор
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.11.17 - 08:46
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7436
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бомж кормит голубей..



Глядя на это, хочется сказать что в них еще осталось что то душевное, человеческое, чего нет в остальном человечестве..
А может некому дать свою невостребованную ласку и тепло..
Сам был бомжем когда то..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7436
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, экономисты ждут 460..
Не скажу чего и кого..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7436
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю сыграть на деньгах, которые должен..
Немного, 300 тысяч всего, но можно до 340 нарастить..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.11.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А может некому дать свою невостребованную ласку и тепло..
Сам был бомжем когда то..

перефразирую: "можно человека вывезти из бомжей, а вот бомжа из человека никогда" :lol:
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