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§ NG.kz
Чёрный список продуктов с ГМО
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30574
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёрный список продуктов с ГМО Особая гордость наших специалистов – картофель, от которого гибнут колорадские жуки. Для экологов он же главный раздражитель. Специалисты говорят, что при поедании трансгенного картофеля у крыс наступает изменение состава крови, изменение размеров внутренних органов, а также появляются патологии в значительно большем количестве, чем при поедании обычного картофеля.
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07
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 28.11.17 - 14:43
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 28.11.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чё за паникёр , этот Затоболец . А ни чё , что у человечества два пути , либо и дальше поливать растения отравой и ядами от вредителей и т.д. , либо генная инженерия , которая делает всё что мы сажаем и едим , устойчивыми к болезням , вредителям и природным условиям . Наверное кто то думает что поливая ядом картошку , этот самый яд потом куда то исчезает ? Он уходит и смывается в почву , в клубни . Мутации и заболевания от отравы которые человечество применяет повсеместно для защиты растений ни кого не волнует , зато паники и крику от ГМО до потолка . Если на то пошло , мы все ГМО , эволюцией и матушкой природой . И если кто то скучает по хвосту и жабрам , которые были у нас , когда мы вышли из океана , то это его проблемы .

07
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 28.11.17 - 14:48
Комментарий удален модератором.

07
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 28.11.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обратите внимание как тщательно отсеяны продукты для детей
обратите внимание,как исподволь,нас приучают читать всю жизнь этикетки,контролируя кол-во каллорий,холестерина,адреналина, цифр и букв алфавита(Е2,Е4)... обратите внимание,как из нормальных людей нас делают сумасшедшими химиками,в уме раскладывающих на химические составляющии еду,собственный организим и то,что организм выделяет после еды...

07
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 28.11.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
земля уже дано не в состоянии прокормить семь миллиардов человек своего населения... без ГМО-продукции уже не обойтись... хотя можно канеш жевать петрушку и сосать корешки хрена,но на этом долго не протянуть...

07
Re: Чёрный список продуктов с ГМО




Отправлено: 28.11.17 - 15:08
Комментарий удален модератором.

§ Затоболец
Re: Чёрный список продуктов с ГМО
Затоболец


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Сообщений: 103
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 28.11.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Чё за паникёр , этот Затоболец . А ни чё , что у человечества два пути , либо и дальше поливать растения отравой и ядами от вредителей и т.д. , либо генная инженерия , которая делает всё что мы сажаем и едим , устойчивыми к болезням , вредителям и природным условиям . Наверное кто то думает что поливая ядом картошку , этот самый яд потом куда то исчезает ? Он уходит и смывается в почву , в клубни . Мутации и заболевания от отравы которые человечество применяет повсеместно для защиты растений ни кого не волнует , зато паники и крику от ГМО до потолка . Если на то пошло , мы все ГМО , эволюцией и матушкой природой . И если кто то скучает по хвосту и жабрам , которые были у нас , когда мы вышли из океана , то это его проблемы .

спасибо, очень приятно
:lol: 8-)
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§ 112
Re: Чёрный список продуктов с ГМО
112


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Сообщений: 7436
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну очень долго и много..
Заведите себе дачу, уточек и курочек и забудьте про всякие ГМО..
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§ Затоболец
Re: Чёрный список продуктов с ГМО
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 28.11.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
у человечества два пути , либо и дальше поливать растения отравой и ядами от вредителей и т.д. , либо генная инженерия

Да два пути, либо яды жрать или стать мутантами, ГМО дает людям еду, если не ГМО человечеству уже не хватило бы еды.
А статья просто для размышления, никто не собирается навязывать кушать или не кушать ГМО продукцию.
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