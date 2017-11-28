Цитата: Хохол:

Чё за паникёр , этот Затоболец . А ни чё , что у человечества два пути , либо и дальше поливать растения отравой и ядами от вредителей и т.д. , либо генная инженерия , которая делает всё что мы сажаем и едим , устойчивыми к болезням , вредителям и природным условиям . Наверное кто то думает что поливая ядом картошку , этот самый яд потом куда то исчезает ? Он уходит и смывается в почву , в клубни . Мутации и заболевания от отравы которые человечество применяет повсеместно для защиты растений ни кого не волнует , зато паники и крику от ГМО до потолка . Если на то пошло , мы все ГМО , эволюцией и матушкой природой . И если кто то скучает по хвосту и жабрам , которые были у нас , когда мы вышли из океана , то это его проблемы .

спасибо, очень приятно

