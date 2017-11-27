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§ NG.kz
Костанайцы продолжают помогать пенсионеру, бывшему известному тренеру по картингу Эдуарду Княгинину
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30574
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцы продолжают шефствовать над 70-летним Эдуардом КНЯГИНИНЫМ. Пенсионер, который воспитал не одно поколение картингистов, до недавнего времени жил в неотапливаемом доме и нуждался в элементарной помощи.
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Владимир
Re: Костанайцы продолжают помогать пенсионеру, бывшему...




Отправлено: 27.11.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а, его родные дети и ученики - герой интернационалисты Афганистана, Анголы, Кубы, так и не объявились?

Марк Стаканыч
Re: Костанайцы продолжают помогать пенсионеру, бывшему...




Отправлено: 27.11.17 - 15:35
Комментарий удален модератором.

1952
Re: Костанайцы продолжают помогать пенсионеру, бывшему...




Отправлено: 27.11.17 - 15:40
Комментарий удален модератором.

осведомленный
Re: Костанайцы продолжают помогать пенсионеру, бывшему...




Отправлено: 27.11.17 - 16:11
Комментарий удален модератором.

правп
Re: Костанайцы продолжают помогать пенсионеру, бывшему...




Отправлено: 27.11.17 - 18:45
Комментарий удален модератором.

Начальник
Re: Костанайцы продолжают помогать пенсионеру, бывшему...




Отправлено: 27.11.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Вы че такие злые?
радоваться надо

Светлана
Re: Костанайцы продолжают помогать пенсионеру, бывшему...




Отправлено: 28.11.17 - 07:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу подарить Эдуарду Александровичу на новый год, новую бабушку. Чтоб не скучно было одному

1952
Re: Костанайцы продолжают помогать пенсионеру, бывшему...




Отправлено: 28.11.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владимир:
а, его родные дети и ученики - герой интернационалисты Афганистана, Анголы, Кубы, так и не объявились?

Ваш сарказм мне не понятен. Как будто мы жили не в одной стране. Давайте я расскажу, как погиб 19 летний паренек, воспитанник Э. Княгинина. Зиловский бензовоз вез горючее в окрестностях Алмааты. За рулем сидел солдат первогодок, выпускник Кустанайской областной автошколы. Серпантины, подъемы и спуски горной дороги не давали возможности набрать возможность достаточно воздуха в тормозной системе многотонного бензовоза. Машина заехала в пригород, появились перекрестки и автобусные остановки. На одном из спусков, водитель почувствовал неладное. Машина потеряла управление. Солдат увидел на своем пути автобусную остановку, полную людей. На принятие решения оставалось несколько секунд. Перед остановкой рос могучий старый карагач, который принял на себя удар многотонной громадины. Взрыва не произошло, но кабину сплющило полностью. Солдат погиб. Родители получили боевую награду за смерть сына в мирное время.

слухи
Re: Костанайцы продолжают помогать пенсионеру, бывшему...




Отправлено: 28.11.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не он случаем держал на своем участке каких-то собак с помесью дикого зверя какого-то???
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