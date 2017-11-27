Цитата: Владимир:

а, его родные дети и ученики - герой интернационалисты Афганистана, Анголы, Кубы, так и не объявились?

Ваш сарказм мне не понятен. Как будто мы жили не в одной стране. Давайте я расскажу, как погиб 19 летний паренек, воспитанник Э. Княгинина. Зиловский бензовоз вез горючее в окрестностях Алмааты. За рулем сидел солдат первогодок, выпускник Кустанайской областной автошколы. Серпантины, подъемы и спуски горной дороги не давали возможности набрать возможность достаточно воздуха в тормозной системе многотонного бензовоза. Машина заехала в пригород, появились перекрестки и автобусные остановки. На одном из спусков, водитель почувствовал неладное. Машина потеряла управление. Солдат увидел на своем пути автобусную остановку, полную людей. На принятие решения оставалось несколько секунд. Перед остановкой рос могучий старый карагач, который принял на себя удар многотонной громадины. Взрыва не произошло, но кабину сплющило полностью. Солдат погиб. Родители получили боевую награду за смерть сына в мирное время.