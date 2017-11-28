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≡ Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30574
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весь город наводнили "малые архитектурные формы" непонятного предназначения (на фото). Видимо, не одна я задалась вопросом, вынесенным в заголовок, потому, что, у нас если что-то пустует, ОНО непременно заполняется мусором.
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§ yudjin
Re: Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4911
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.11.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже намедни увидел их возле ЦУМа, отгораживают бестолковую парковку от пешеходной части. И также удивился, под зиму зачем ставить? еще и земли насыпали, которая уже усеяна бычками. Но видимо ответ в банальном освоении средств... раз выделили на малые формы N-ую сумму, то стоять должны! Хотя сами по себе вазоны смотрятся неплохо. А бычки посеяли "культур-мультурными" двуногими в надежде вырастить бычковое дерево.
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1504
Re: Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения?




Отправлено: 28.11.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, у эНтих вазонов форма такая, что цветок должен быть не менее полуметра в высоту, что бы чуток головка появилась на поверхности))). О "буйстве зелени" можно только мечтать... Поливать неудобно, кроме того, у нас всё было нормально с обычными клумбами.... В общем - бесполезная трата бюджетных средств (на мой взгляд). Хотя, я тут услышала, что это антитеррористические барьеры.... (до сих пор смеюсь...))

вариант
Re: Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения?




Отправлено: 28.11.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может туалеты для кошаков?

§ 112
Re: Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения?
112


(Пользователи)
Сообщений: 7436
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.11.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знатоки со Что Где Когда сразу угадали -надгробный камень..
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§ yudjin
Re: Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4911
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.11.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
что цветок должен быть не менее полуметра в высоту, что бы чуток головка появилась на поверхности))

дык мож канабис будут выращивать, прецедент уже был пару лет назад на клумбе перед акиматом ;-)
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Гость
Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения?




Отправлено: 28.11.17 - 15:44
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