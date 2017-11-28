1504 Re: Урны? Цветочные клумбы? Декоративные ограждения? #2







Отправлено: - 14:59 Так, у эНтих вазонов форма такая, что цветок должен быть не менее полуметра в высоту, что бы чуток головка появилась на поверхности))). О "буйстве зелени" можно только мечтать... Поливать неудобно, кроме того, у нас всё было нормально с обычными клумбами.... В общем - бесполезная трата бюджетных средств (на мой взгляд). Хотя, я тут услышала, что это антитеррористические барьеры.... (до сих пор смеюсь...))