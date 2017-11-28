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§ NG.kz
После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30574
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бозумбаев объяснил, что рутений - это радионуклид искусственного происхождения, продукт, который получается при работе АЭС, при работе исследовательских реакторов. Его получают для медицинских целей. Радионуклид в офтальмологии используют, чтобы проверить сетчатку глаза и так далее.
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Народный контроль
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 13:00
Комментарий удален модератором.

Тендер Откатович
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильдар:
Это дружище, на данном этапе не выгодно ни РФ ни РК все это раздувать это было бы некрасиво если к примеру сосед у себя в огороде палит мусор, а тебе не приятно что дым, ты вызываешь, полицию, на твоего соседа составляют протокол, а он уже неоднократно привлекался и ему грозит уголовка, нам то еще вместе жить, не надо ничего раздувать скандал, ведь бывает и мы когда ни когда "пукнем" как нибудь вместе по соседский утрясем это все, да и атом не такой и вреден как его малюют, так что надо все мирно решать, да если и было облучение, то всеравно люди будут умирать постепенно в пределах естественной убыли населения, тем более многие кто и облучился выезжают на пмж.

Вот с такой моделью поведения и двойными стандартами живет! Никому сейчас не нужна правда!!! ЕЕ боятся. Люди считают правдой только то, что им выгодно! Так что правда никому не нужна, она глаз колит. Ложь удобнее...

???
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 13:18
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 13:19
Комментарий удален модератором.

ржака
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 13:23
Комментарий удален модератором.

Тендер Откатович
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Правда" - это социальный норматив, когда всё делается прозрачно и общество развивается. Говорим правду - хорошо, не говорим - плохо, иначе она на фиг никому не нужна.....

[Исправлено: Gljuk, 28.11.2017 - 13:39]

Рутений
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А доверия "шпечиалистам"выехавшими какое может быть доверие. если даже численность погибших засекречена от своего народа.

Оу! Уже погибшие есть?! Огласите весь список пжалуста.
Цитата:
Народный контроль:
Необходимо пригласить сотрудников японского ядерного центра Оараи со своим оборудованием,которые реально дадут заключение по альфа изотопам и дозам полученными людьми в Казахстане. А д

В этом нет необходимости. У нас тут на форуме имеется свой, специально-обученный специалист, под ником ЧКнушка. Тоже найдет, даже черную кошку в темной комнате. Даже, если её там и не было. Найдет, и накажет, по всей строгости Закона Джунглей.
За что? А! Найдёт за что! Он такой! Находчивый...

§ Медный
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.11.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
друг пчеловода:

суть такова, что модель составленная экстраполяционно по воздействию на организм в зависимости от дозы, изначально не имела низких значений, а грубо выражаясь: от признаков лучевой болезни и далее до смерти... а что творится когда доза облучения ниже начала лучевой болезни - не знали. сейчас выясняют... может уже вынесли вердикт
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§ Медный
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.11.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тендер Откатович:
Значит права Ксенья Собчак???

в чём?
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§ JereK
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1301
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 28.11.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, у нас еще есть специалисты, которые умеют пользоваться оборудованием и правильно делать замеры? Не смешите. :lol:

Вот пример как нынче делают замеры:



Фото гениев радиологии из ленинского пути. Так они в калачах определяли уровень радиации. Можно подумать, что пытаются поймать сотовый сигнал, но это не так. :lol:
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§ Медный
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.11.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

а что они сделали не правильно бытовым дозиметром? :-)
Там сзади вроде "шторка" есть.. надо короче говоря узнать по ГОСТ исследование проводили и вообще сертифицирован и поверен ли прибор? 8-)
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§ Медный
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1283
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.11.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь моё журналистское расследование :-)
На фото выше представлен прибор ДБН-04А
которые имеет возможность измерения только гамма-излучения (так заявлено)

Рутений-106 является источником бета-излучения (если верить Интернету)...
А это если верить комерционерам-медикам рутений-106

По запросу: Цитата:
ДБН-04-А бета-излучение
гугл не нашёл совпадений

По моему кого-то обманули :-o
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Маркс
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собчак если бы хоть немного думала и дружила с логикой, то попыталась бы объяснить самой себе - для какой модели президенты России и Казахстана стали бы устраивать встречу в эпицентре "трагедии". Или это теперь такая фишка, перед каждой встречей высшего руководства устраивать небольшой выброс радиации специально для укрепления иммунной системы и омоложения присутствующих.

возтам
Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы




Отправлено: 28.11.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
До конца октября последующие наблюдения присутствия рутения-106 в воздушной среде не выявили. В это же время рутения-106 в Румынии было в 30 раз больше, чем у нас. В Италии - в 80, в Украине - в 100, в Словении - в 100, в Польше - в 400 раз

Про то, что и в России там доза рутения не была опасной для жизни и не превышала норму российские СМИ тоже передавали. А "народный контроль" может сколько угодно ссылаться на свои секретные и "достоверные" источники, но в который раз они ее подводят, вот прям как специально ей врут, а она, наивная, нам правду несла с чистой "мусульманской" совестью. Завязывай с такими "контактами".
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