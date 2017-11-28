Цитата: Ильдар:

Это дружище, на данном этапе не выгодно ни РФ ни РК все это раздувать это было бы некрасиво если к примеру сосед у себя в огороде палит мусор, а тебе не приятно что дым, ты вызываешь, полицию, на твоего соседа составляют протокол, а он уже неоднократно привлекался и ему грозит уголовка, нам то еще вместе жить, не надо ничего раздувать скандал, ведь бывает и мы когда ни когда "пукнем" как нибудь вместе по соседский утрясем это все, да и атом не такой и вреден как его малюют, так что надо все мирно решать, да если и было облучение, то всеравно люди будут умирать постепенно в пределах естественной убыли населения, тем более многие кто и облучился выезжают на пмж.

Вот с такой моделью поведения и двойными стандартами живет! Никому сейчас не нужна правда!!! ЕЕ боятся. Люди считают правдой только то, что им выгодно! Так что правда никому не нужна, она глаз колит. Ложь удобнее...