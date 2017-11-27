drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9045





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12732

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:20 Цитата: Все просто:

Это ж железнодорожники.

Это работники ЖКХ.Зимой они в таких куртках

ходют,летом - в безрукавках,когда - жарко.



Ученики -тоже,когда утром,в темноте-

идут. У меня в машине -лежат 5 штук,

безрукавок,желтого цвета,согласно-

ПДД.А у вас,только ЖД?...