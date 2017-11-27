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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12732
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи! Что уже "взялись" за Анонимов?
Уже 2 часа не могу зайти в RADIKAL... :-o
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.11.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Товарищи! Что уже "взялись" за Анонимов?

Дракош, это же не у нас ;-)
У меня всё работает 8-)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12732
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У меня всё работает 8-)

И радикал?... 8-)
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 388
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.11.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://radikal.ru/
8-)
работает, без проблем

[Исправлено: elektron, 27.11.2017 - 17:15]
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4997
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.11.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Драг, вроде все работает. Зря паникуешь:)))
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.11.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
,рвота очком откроетца...
Отнюдь
:lol: ,однако на вопрос , ты не отвечаешь , да и по ночам пишешь , видно туго приходится... :-x

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12732
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Драг, вроде все работает. Зря паникуешь:)))

Да,начал - работать. У меня в альбомах только
моих снимков около - 3 000... :lol:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.11.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У меня в альбомах только
моих снимков около - 3 000.


одних пожаров в вашем доме штук сто снимком думаю.
700- листики, веточки....

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12732
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
700- листики, веточки...

Вот по твоей теме - листики,веточки...

Назову дождь - х....т,а мы -скирдуем... :lol: :oops: :-P
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.11.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот по твоей теме - листики,веточки..

Дракош, это не по теме. Скорее рельсы- рельсы, шпалы-шпалы. Это ж железнодорожники.
Я смотрю Вы себе подъездные ж/д пути подвели.

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3382
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.11.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Тут хоть мяско есть,не то шо у некоторых в ГДРе,
сало рассмотреть можно только под лупой :lol: :-P
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12732
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тут хоть мяско есть,не то шо у некоторых в ГДРе,

Лилли,это Аргентинская,мороженная - буйволятина?... :lol: :-o
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4997
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.11.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

По краям , это что?
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.11.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот по твоей теме


лидирует думаю тема еды, консервированой,
ну и ее главный подраздел - горячительные напитки.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12732
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Это ж железнодорожники.

Это работники ЖКХ.Зимой они в таких куртках
ходют,летом - в безрукавках,когда - жарко.

Ученики -тоже,когда утром,в темноте-
идут. У меня в машине -лежат 5 штук,
безрукавок,желтого цвета,согласно-
ПДД.А у вас,только ЖД?... :lol: :-P
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Страница 603 из 604«1...601602603604»
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