вот так Re: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы #6







Отправлено: - 12:19 Цитата: После заявления Собчак Бозумбаев поручил проверить границы

Ну даа,ксюшадь Собчак она тот ещё эксперт.Как можно в общем серьезно воспринимать слова этого существа?Особенно после дома 2, справления нужды в подьезде на камеру, и заноски пьяного трупа в квартиру.Всё есть в сети, это клоун.