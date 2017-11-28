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§ NG.kz
Рейтинг городов по цене на мясо составлен в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Розничная цена за килограмм баранины за год выросла на 14% и в октябре составила 1362 тенге. При этом килограмм говядины в среднем по Казахстану стоит 1 195,5 тенге.
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§ Медный
Re: Рейтинг городов по цене на мясо составлен в Казахстане
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1277
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.11.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Этот спад связан со смещением интереса потребителей к более дешёвой курятине. По данным сайта мясной биржи Казахстана, цена куриного мяса в среднем в три раза ниже стоимости говядины, что делает его более доступным для покупателя.

Перестало меня интересовать настоящее мясо! Сместил интерес на курицу...
а нет! просто не могу себе позволить!
Курица не птица :lol:
Профайл

Народный контроль
Re: Рейтинг городов по цене на мясо составлен в Казахстане




Отправлено: 28.11.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
а нет! просто не могу себе позволить!

А ваша статистика завоза мяса в Казахстан говорит что на душу населения в день приходиться по 5 кг мяса!

гость
Re: Рейтинг городов по цене на мясо составлен в Казахстане




Отправлено: 28.11.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По данным сайта мясной биржи Казахстана, цена куриного мяса в среднем в три раза ниже стоимости говядины, что делает его более доступным для покупателя." - Осталось еще перевести курицу в разряд "элитной" продукции - и народ Казахстана станет вегетарианцами. За оздоровление нации! :-)

Гость
Рейтинг городов по цене на мясо составлен в Казахстане




Отправлено: 28.11.17 - 12:25
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