Цитата: Этот спад связан со смещением интереса потребителей к более дешёвой курятине. По данным сайта мясной биржи Казахстана, цена куриного мяса в среднем в три раза ниже стоимости говядины, что делает его более доступным для покупателя.

Перестало меня интересовать настоящее мясо! Сместил интерес на курицу...

а нет! просто не могу себе позволить!

Курица не птица