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≡ В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь, показала статистика		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь, показала статистика
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты Euromonitor International оценили объёмы нелегальной водки в 46,6 млн литров, или 50,3% от общего объёма рынка этого напитка в 2016 году. Общая стоимость рынка серой водки была оценена в 62,9 миллиарда тенге. По данным экспертов, преобладает на сером рынке необлагаемая налогами водка – продукт, произведённый нелегально на легальных заводах, с фальсифицированными акцизными марками.
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Хохол
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...




Отправлено: 28.11.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Дом строят, начиная от фундамента свои..
Бесплатно помогают, в основе своей тем, кто дома строит..
Ты их обяз

ну, кто же заставляет этого человечка, едва продравшего глазки, писать какую сплошную чушь и выдумку, о методах строительства домов в деревне? Он стахановец? Или стакановец?

§ Мишаня
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 28.11.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати водка дешевая начала появляться.

Где? Я в начале ноября думал взять ящичек в 6 бутылок про запас на оптовке в Рудном.... Физикам не продаем, а в рознице пузырек косарик. Нафига мне водка, подумал я ))))
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