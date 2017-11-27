Цитата: 112:

Дом строят, начиная от фундамента свои..

Бесплатно помогают, в основе своей тем, кто дома строит..

Ты их обяз

ну, кто же заставляет этого человечка, едва продравшего глазки, писать какую сплошную чушь и выдумку, о методах строительства домов в деревне? Он стахановец? Или стакановец?