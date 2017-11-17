Елена Пикельная Re: Для того чтобы было будущее #6





(Журналисты) Сообщений: 186

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 17:37 Итак, подводим предварительные итоги сборов.

100 000 тенге для Айши и 100 000 тенге для Елены передала читательница Эльвира. Неизвестный читатель пожертвовал 30 000 Фйше и 30 000 Елене. И еще один адресный взнос для Айши был переведен неизвестным читателем на Яндекс кошелек сегодня - примерно 5 500 тенге.. 100 000 традиционно выделяет наш генеральный спонсор такси "Народное", 50 000 читатель Евгений и по 25 000 читатели Дмитрий и Талгат. 74 800 тенге получены через систему Вестерн Юнион от пользователя сайта под ником elektron. Наличными принесли в редакцию два читателя, не желающие себя называть, но регулярно нам помогающие, это еще 10 000 и 3 000 тенге. На Киви-кошельке два перевода: 10 000 тенге от пользователя под ником АНКЛАВ и 3 000 от неизвестного читателя. 10 000 тенге внес врач медцентра "Авиценна" Владимир Лобков. И 2 000 тенге остались с прошлого тура в виде "болтающихся" остатков на карточке и кошельках.

При грубом подсчете получается, что надо поделить между участниками 310 800 тенге. При том, что у Айши уже есть 135 500 тенге и ей не хватает до запрашиваемой суммы 144 500. А у Елены есть 130 000 и на оплату операции надо добавить к ним 270 000 тенге.