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Карамерген:
гость:
Может малому бизнесу следовало бы разрешить торговать без этих акцизных марок
И чего ты болезный, так за бухло переживаешь-то? Вот с нашими конфетами в России проблем нет. А алкашам по дешману нажраться немного труднее будет. Так что сам себе заливай это пойло и не думай, что такой "товар" спасёт экономику.
Здесь люди о более значимом думают,о духовности, о судьбах братских народов, о сближении наших братских народов, а все здесь наверное не правильно поняли, все про жратву да про водку, конечно жаль что не пригласили на встречу представителей Казахоязычных СМИ у которых целевая аудитория народ Казахстана, по видимому посчитали что их мнение не столь важным, так же не были приглашены представители Казахской диаспоры в России и Русской диаспоры в Казахстане, эти диаспоры могли бы наладить контакты между собой, полагаю обмен мнении между диаспорами очень важен, Участники пресс-клуба в Кургане предложили проводить такие встречи на регулярной основе, включив их в план работы Экспертного клуба «Урал-Евразия» на 2018 год, такие встречи они могут проводить каждый квартал но пользы наверное не будет, просто отчитаются что что то делается как это всегда делается.