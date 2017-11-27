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§ NG.kz
Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо через развитие экономических отношений на новом уровне
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Кургане казахстанские и российские журналисты и общественные деятели обсудили, как вывести информационную повестку между двумя странами на новый уровень.
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ЗА ДРУЖБУ МЕЖДУ РК И РФ
Re: Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо...




Отправлено: 27.11.17 - 17:02
Комментарий удален модератором.

З
Re: Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо...




Отправлено: 27.11.17 - 17:14
Комментарий удален модератором.

§ bgb
Re: Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.11.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Кургане казахстанские и российские журналисты и общественные деятели обсудили, как вывести информационную повестку между двумя странами на новый уровень.

по-моему, читая комменты на сайте "нг", следует печатать материалы под рубрикой "в россии еще ничего, а вот у них...!!!"
Профайл

Жора
Re: Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо...




Отправлено: 27.11.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российский бизнес ищет квалифицированных специалистов, разбирающихся в промышленном производстве, а таких здесь сейчас не очень много, и русская диаспора готова помочь в решении этого и подобных вопросов, как это делают другие диаспоры»,
не понятно, как она готова помочь?

антон
Re: Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо...




Отправлено: 27.11.17 - 21:24
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо...




Отправлено: 27.11.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороша идея все освещать в сми, но всем ли она понравится? Например, в рамках ЕВРАЗЭС можно перевозить свободно товары и оказывать услуги между этими странами. На практике не все так просто. К примеру, алкогольную продукцию можно в РФ перевозить а вот торговать - тут нужно получить акцизную марку, которую умышленно волокитят и лишь 2-3 предприятия РК получили ее. Ясно что это делается в целях защиты отечественного бизнеса. В сфере торговли авто, мы же помним пошлины за первичную регистрацию. Но вот вопрос, крупный бизнес, за судьбу которого 25 лет печется государство когда будет работать на благо народа своего а не акционеров? Почему из-за них должны страдать все? Почему крупный - потому что именно они системообразующие субъекты экономики к сожалению. Может малому бизнесу следовало бы разрешить торговать без этих акцизных марок, они же не крупные и авто без сборов на первичную регистрацию физ. лицам разрешить ставить на учет в РК? Все равно водку возят мелкими и чаще. Машины тоже таскают туда сюда и там и здесь налог не платят. Но надо отдать должное бдительным фискалам. Недавно в СМИ промелькнуло, что с нового года желают на 50% повысить страховку. Опа, кто катается на росийке и платит 40 тыр. в год страховку, будет платить 60 тыр. Ну это чтобы вообще не повадно было. Мне кажется, что в первую очередь от экономического союза должны выиграть простые граждане, а крупные они на то и крупные, пусть новые технологии придумывают у них денег хватит на все.

Карамерген
Re: Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо...




Отправлено: 28.11.17 - 06:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Может малому бизнесу следовало бы разрешить торговать без этих акцизных марок

И чего ты болезный, так за бухло переживаешь-то? Вот с нашими конфетами в России проблем нет. А алкашам по дешману нажраться немного труднее будет. Так что сам себе заливай это пойло и не думай, что такой "товар" спасёт экономику.

Мукан
Re: Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо...




Отправлено: 28.11.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
гость:
Может малому бизнесу следовало бы разрешить торговать без этих акцизных марок

И чего ты болезный, так за бухло переживаешь-то? Вот с нашими конфетами в России проблем нет. А алкашам по дешману нажраться немного труднее будет. Так что сам себе заливай это пойло и не думай, что такой "товар" спасёт экономику.

Здесь люди о более значимом думают,о духовности, о судьбах братских народов, о сближении наших братских народов, а все здесь наверное не правильно поняли, все про жратву да про водку, конечно жаль что не пригласили на встречу представителей Казахоязычных СМИ у которых целевая аудитория народ Казахстана, по видимому посчитали что их мнение не столь важным, так же не были приглашены представители Казахской диаспоры в России и Русской диаспоры в Казахстане, эти диаспоры могли бы наладить контакты между собой, полагаю обмен мнении между диаспорами очень важен, Участники пресс-клуба в Кургане предложили проводить такие встречи на регулярной основе, включив их в план работы Экспертного клуба «Урал-Евразия» на 2018 год, такие встречи они могут проводить каждый квартал но пользы наверное не будет, просто отчитаются что что то делается как это всегда делается.
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