112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8605





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:38 Цитата: Хохол:



112 никогда ничего не предлагает. никаких идей

Господи..

Да, троллям как ты, которые региненные пишут так, а незарегиненными гоняются за мной по всему интернету, я соответственно предлагать ничего не буду и даже чаю не предложу..

А ты что, ради предложений за мной носишься под разными никами?