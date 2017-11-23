Цитата: drakon:

Я Первый Бичпакет съел в 1990 году.

Ты знаешь до сих пор - живой...

я не сомневаюсь что пишет живой человек, а не мёртвый.... и я не говорю полезно это или вредно.. говорю, что для меня это

Цитата: Медный:

как то не по возрасту... лучше голодным



а так на здоровье... "всё полезно, что в рот полезло" (это пословица-присказка)





[Исправлено: Медный, 28.11.2017 - 03:07]