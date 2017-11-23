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§ NG.kz
Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.11.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
18 ноября в честь Международного дня студента в Актобе открыли бесплатную столовую для молодёжи, грызущей гранит науки. Местный предприниматель Ербол Байжаркинов решил кормить студентов вузов и колледжей за собственный счёт на благотворительных началах.
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§ drakon
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12728
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.17 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
пренебрежение как к бич пакетам.

Ты что имеешь Против Бичпакетов?
Не у каждого, дедушка -главбух мясокомбината... :-o
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§ Медный
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1275
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.11.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Вопрос только почему бизнесмены такие как к примеру ,Машкевич казахстанский предприниматель-олигарх, миллиардер... проживающий в Тель-Авиве,богатеющий на природных ресурсах Казахстана не откроет бесплатную столовую для наших студентов?

наверное потому что Гусский? :lol: :lol:
ну а если без хиханек-хахонек, то Ербол Байжаркинов -предприниматель исключение из правил, будем надеяться, что патриот своего города и Родины. и нет у него "дальнего" замысла на этом заработать.
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§ Медный
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1275
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.11.17 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

не бич пакеты это уже ... как то не по возрасту... лучше голодным :-)
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§ elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
не бич пакеты это уже ... как то не по возрасту... лучше голодным

ты почём пожилых то так не любишь ;-)
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§ elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати может кто пояснить, что это за чудо такое, бич пакет? звучит странно как то :lol:
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§ drakon
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12728
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.17 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
как то не по возрасту...

Я Первый Бичпакет съел в 1990 году.
Ты знаешь до сих пор - живой...
:lol:
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правп
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе




Отправлено: 25.11.17 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я Первый Бичпакет съел в 1990 году.
Ты знаешь до сих пор - живой...

неуместная бравада, от них большая опасность онко, любой доктор вам это подтвердит

§ drakon
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12728
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.11.17 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кстати может кто пояснить, что это за чудо такое, бич пакет?

Китайская лапша - быстрого приготовления... :lol: :oops:
Вкусная такая - штука. Я же не имею возможности,
как Кустанайцы, в Ресторанах - питаться...
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§ elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.11.17 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну слава богу, что так, а то бог знает чего подумать можно по названию. Подчивал такую по молодости, с салатиками ну соответственно горячительным. 8-)
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Народный контроль
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе




Отправлено: 26.11.17 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну слава богу, что так, а то бог знает чего подумать можно по названию. Подчивал такую по молодости, с салатиками ну соответственно горячительным.

Да не включай ты дурачка! Ты сказал — я поверила, ты повторил — я засомневалась, ты стал настаивать, и я поняла, что ты лжёшь. ...

§ elektron
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.11.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это как? Цитата:
Народный контроль:
Да не включай ты дурачка

Вам лучше выключить, если знаете как. :lol:
Лично вам я ничего и не собираюсь доказывать. Хотите верти хотите нет.
Докажите обратное иначе Цитата:
Народный контроль:
понятно, что ты лжёшь. ...


[Исправлено: elektron, 27.11.2017 - 18:34]
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§ Медный
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1275
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.11.17 - 03:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
бич пакет

по-нашему, по-казахски - жай пакет :-)
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§ Медный
Re: Бесплатную столовую для студентов открыл бизнесмен в Актобе
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1275
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.11.17 - 03:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я Первый Бичпакет съел в 1990 году.
Ты знаешь до сих пор - живой...

я не сомневаюсь что пишет живой человек, а не мёртвый.... и я не говорю полезно это или вредно.. говорю, что для меня это
Цитата:
Медный:
как то не по возрасту... лучше голодным


а так на здоровье... "всё полезно, что в рот полезло" (это пословица-присказка)
:lol:

[Исправлено: Медный, 28.11.2017 - 03:07]
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