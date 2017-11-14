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≡ "Завтра утром приходи!" - из-за скандального ролика назначена проверка в Денисовском РОВД		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Завтра утром приходи!" - из-за скандального ролика назначена проверка в Денисовском РОВД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Герой ролика Андрей Семак снимал себя сам. На видео запечатлено, как он подходит к дверям Денисовского РОВД. На улице темно, двери закрыты. Семак стучит сначала кулаком, потом ногой. Мужчина просит открыть двери.
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ЧЕЛОВЕК не потерпевший.
Re: "Завтра утром приходи!" - из-за скандального...




Отправлено: 27.11.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понятно,что полиция работает в новых условиях но непонятно откуда находят и подбирают работников.Идут те кто нигде не пригодился рядовому составу даже юридического образования не надо.и такой пнарвется на юриста и вместо слов хамит .Второе они обращаются с людьми как будто у них нет родителей братьев сестёр.Держит их руководство только в страхе а отпусти будет полнеейший беспредел.

осведомленный
Re: "Завтра утром приходи!" - из-за скандального...




Отправлено: 27.11.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полис:
Вспомните советские годы

отбитые почки, наркотики в протокле , еще чито вспомнить?

осведомленный
Re: "Завтра утром приходи!" - из-за скандального...




Отправлено: 27.11.17 - 16:47
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: "Завтра утром приходи!" - из-за скандального...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1275
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.11.17 - 02:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
отбитые почки, наркотики в протокле , еще чито вспомнить?

советские? чёт ты бредишь! ;-)
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