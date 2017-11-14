ЧЕЛОВЕК не потерпевший. Re: "Завтра утром приходи!" - из-за скандального... #45







Отправлено: - 15:50 Понятно,что полиция работает в новых условиях но непонятно откуда находят и подбирают работников.Идут те кто нигде не пригодился рядовому составу даже юридического образования не надо.и такой пнарвется на юриста и вместо слов хамит .Второе они обращаются с людьми как будто у них нет родителей братьев сестёр.Держит их руководство только в страхе а отпусти будет полнеейший беспредел.