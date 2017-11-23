Цитата: Народный контроль:

Вопрос только почему бизнесмены такие как к примеру ,Машкевич казахстанский предприниматель-олигарх, миллиардер... проживающий в Тель-Авиве,богатеющий на природных ресурсах Казахстана не откроет бесплатную столовую для наших студентов?

наверное потому что Гусский?

ну а если без хиханек-хахонек, то Ербол Байжаркинов -предприниматель исключение из правил, будем надеяться, что патриот своего города и Родины. и нет у него "дальнего" замысла на этом заработать.