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§ NG.kz
Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе выступления на международной парламентской конференции, приуроченной ко Дню Первого Президента, депутат заявил, что Казахстану не стоит "делать резких движений" в развитии альтернативной энергетики.
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§ Медный
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1271
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.11.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1. Да а как же ЭКСПО? Оказывается по мнению некоторых в правительстве это не наш путь? Так может место в правительстве тогда не его?
2. Дешёвого угля? где дешёвый уголь? что-то опять не в курсах властитель
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