Медный Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1271

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:48 1. Да а как же ЭКСПО? Оказывается по мнению некоторых в правительстве это не наш путь? Так может место в правительстве тогда не его?

2. Дешёвого угля? где дешёвый уголь? что-то опять не в курсах властитель