гость Re: Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо... #6







Отправлено: - 21:41 Хороша идея все освещать в сми, но всем ли она понравится? Например, в рамках ЕВРАЗЭС можно перевозить свободно товары и оказывать услуги между этими странами. На практике не все так просто. К примеру, алкогольную продукцию можно в РФ перевозить а вот торговать - тут нужно получить акцизную марку, которую умышленно волокитят и лишь 2-3 предприятия РК получили ее. Ясно что это делается в целях защиты отечественного бизнеса. В сфере торговли авто, мы же помним пошлины за первичную регистрацию. Но вот вопрос, крупный бизнес, за судьбу которого 25 лет печется государство когда будет работать на благо народа своего а не акционеров? Почему из-за них должны страдать все? Почему крупный - потому что именно они системообразующие субъекты экономики к сожалению. Может малому бизнесу следовало бы разрешить торговать без этих акцизных марок, они же не крупные и авто без сборов на первичную регистрацию физ. лицам разрешить ставить на учет в РК? Все равно водку возят мелкими и чаще. Машины тоже таскают туда сюда и там и здесь налог не платят. Но надо отдать должное бдительным фискалам. Недавно в СМИ промелькнуло, что с нового года желают на 50% повысить страховку. Опа, кто катается на росийке и платит 40 тыр. в год страховку, будет платить 60 тыр. Ну это чтобы вообще не повадно было. Мне кажется, что в первую очередь от экономического союза должны выиграть простые граждане, а крупные они на то и крупные, пусть новые технологии придумывают у них денег хватит на все.