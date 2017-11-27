Уголь-это пятый угол Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау #12







Отправлено: - 21:19 В начале октября купил угол "Каражара" 5 тонн 14000 тг. за тонну+ доставка 7000 тг итого 77000+ 6 кубов дров по 26000. После нового года надо еще 3 тонны. В прошлом году этот же уголь стоил 9500 тг. Бог с ней с дорогой ценой, ее же нет. Поэтому ощущение того что некоторые высокие чины давно уже живут в параллельном мире находит свое подтверждение. Многим солнечные батареи и иные энергосберегающие и их заменяющие современные не нужны. Нам бы просто самое необходимое и по сходной цене что бы карман не шибко тянул, достаточно было бы дождаться проведения газа. Странно, но не ужели "высокие" не знают того, что большая часть населения в разрезе страны, вообще то проживает в сельской местности, где очень сложно с углем, а ближайщие леса давно уже пустили на дрова. Кстати, вместо этих лесов ничего другого не посадили ни где! На селе прибыльно быть лесником. Он за мзду налево и на право кромсает все подряд, подробатывает на негласных разрешениях заготовителям веников для городских бань и саун. Короче бардак полнейший. Но это "высоких" не печалит, они зеденным поясоми вокруг себя обзавелись и им кажется что везде так.