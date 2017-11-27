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≡ Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30566
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе выступления на международной парламентской конференции, приуроченной ко Дню Первого Президента, депутат заявил, что Казахстану не стоит "делать резких движений" в развитии альтернативной энергетики.
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Гость
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 15:10
Комментарий удален модератором.

Ёлка
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо экономия электроэнергии у нас идёт полным ходом. Утром, в 8 часов, половина дорог не освещена вообще. Я уже не говорю о том, что проезжая часть многих улиц освещена только по одной стороне. Я родилась и всю свою сознательную жизнь живу в этом городе. И, можете закидать меня помидорами, но раньше улицы освещались с обоих сторон!

1952
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ёлка:
Видимо экономия электроэнергии у нас идёт полным ходом. Утром, в 8 часов, половина дорог не освещена вообще. Я уже не говорю о том, что проезжая часть многих улиц освещена только по одной стороне. Я родилась и всю свою сознательную жизнь живу в этом городе. И, можете закидать меня помидорами, но раньше улицы освещались с обоих сторон!

включайте ближний свет фар. Насчет истории. Идешь в темноте по Наримановке. Вдруг слышишь душераздирающий вопль. Опять зарезали кого то, подумаешь про себя. И ускоришь шаги, пока не настигли.

§ drakon
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12727
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что? Население Казахстана,ещё 300 лет,
будет печки топить - углём?... :-o
Профайл

Борода
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
Идешь в темноте по Наримановке. Вдруг слышишь душераздирающий вопль. Опять зарезали кого то, подумаешь про себя.

Барашков на шашлыки режут. Еще коняшек. Тоже не могу привыкнуть. Душу так и раздирает.

Татьяна
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
энергией будущего оказался уголь.
"мы за эти семь лет выстроили практически с нуля новую систему", - интересно, какую?

пар
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
после двух лет подряд повторяющихся ситуаций с перебоями поставок угля для населения от его слов не холодно и не жарко

456
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может всё-таки пытаться искать современные альтернативные источники энергоносителей, как это делают цивилизованные страны? А не уповать на старые, которых почему то как показала практика последнего времени не всегда хватает.

Дмитрий
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня сегодня фонарь уличного освещения,горел всю ночь перед домом. Первый раз за два года, как его установили. Видать дела пошли в гору 😂😂😂

§ 112
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау
112


(Пользователи)
Сообщений: 7426
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.11.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну нефти тоже хватит лет на 500..
Пока европейцы через 299 лет забудут что такое уголь, нефть и бензин, мы в ТС будем добывать уголь и гордится этим..
Профайл

§ drakon
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12727
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
мы в ТС будем добывать уголь и гордится этим..

И продавать его - в Европу... :lol: :oops:
Профайл

Уголь-это пятый угол
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале октября купил угол "Каражара" 5 тонн 14000 тг. за тонну+ доставка 7000 тг итого 77000+ 6 кубов дров по 26000. После нового года надо еще 3 тонны. В прошлом году этот же уголь стоил 9500 тг. Бог с ней с дорогой ценой, ее же нет. Поэтому ощущение того что некоторые высокие чины давно уже живут в параллельном мире находит свое подтверждение. Многим солнечные батареи и иные энергосберегающие и их заменяющие современные не нужны. Нам бы просто самое необходимое и по сходной цене что бы карман не шибко тянул, достаточно было бы дождаться проведения газа. Странно, но не ужели "высокие" не знают того, что большая часть населения в разрезе страны, вообще то проживает в сельской местности, где очень сложно с углем, а ближайщие леса давно уже пустили на дрова. Кстати, вместо этих лесов ничего другого не посадили ни где! На селе прибыльно быть лесником. Он за мзду налево и на право кромсает все подряд, подробатывает на негласных разрешениях заготовителям веников для городских бань и саун. Короче бардак полнейший. Но это "высоких" не печалит, они зеденным поясоми вокруг себя обзавелись и им кажется что везде так.

123
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тогда какой смысл был в Экспо?

kostyk777
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не. Не забудут. "Безумный Макс" посмотри. Там всё про будущее уже снято, а фантасты не врут - смотри ИСТОРИЮ!!! :-)
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