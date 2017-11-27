Нголо Канте Re: Пять экологических проблем в Костанайской области остаются... #3







Отправлено: - 19:59 Корреспонденты НГ, проследите пожалуйста за исполнением поручений акима области его подчиненными, в городе Костанае и других городах и районных центрах области. А то как оно обычно бывает, аким даст задачу, выделит из бюджета средства на их решение, и все, и не следит за исполняющими людьми, а ушлые подчиненные большую часть суммы себе приберут, а на малую часть что-то бесполезное там сделают, а потом при отчете скажут, мы сделали все что могли, и все. Обязательно надо проверить, действительно ли установили водоочистные сооружения, или сделали тяп-ляп, лишь бы, лишь бы.