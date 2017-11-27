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§ NG.kz
Пять экологических проблем в Костанайской области остаются не решенными
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30565
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем, если по устранению четырех из них есть хоть какая-то ясность, то по поводу ранее намеченного строительства в Костанае станции биологической очистки начали искать другие варианты.
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Re: Пять экологических проблем в Костанайской области остаются...




Отправлено: 27.11.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, этими проблемами не интересно никому заниматься! Главное потратить деньги на люксовые авто!

§ bgb
Re: Пять экологических проблем в Костанайской области остаются...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.11.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чистить сточные воды имеет смысл, если они попадают в реки и другие водоемы, для которых установлены соответствующие требования по качеству воды, или же влияют на состояние подземных вод.
а сточные воды костаная попадают на вонючку. такие воды можно и не чистить, но обеспечить дезинфекцию, как правильно сказал в свое время жан наметов. проблема только в том, что там ловят рыбу и потом неизвестно, куда ее девают.
хотя я догадываюсь... 8-)
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Нголо Канте
Re: Пять экологических проблем в Костанайской области остаются...




Отправлено: 27.11.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корреспонденты НГ, проследите пожалуйста за исполнением поручений акима области его подчиненными, в городе Костанае и других городах и районных центрах области. А то как оно обычно бывает, аким даст задачу, выделит из бюджета средства на их решение, и все, и не следит за исполняющими людьми, а ушлые подчиненные большую часть суммы себе приберут, а на малую часть что-то бесполезное там сделают, а потом при отчете скажут, мы сделали все что могли, и все. Обязательно надо проверить, действительно ли установили водоочистные сооружения, или сделали тяп-ляп, лишь бы, лишь бы.

Гость
Пять экологических проблем в Костанайской области остаются не решенными




Отправлено: 27.11.17 - 20:07
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