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§ NG.kz
Ономастические бои в Шымкенте
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30565
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда увидел- офигел! Оказывается не мы одни... Юг тоже лихорадкой ономастической захватило... АСТАНА, 25 ноя — Sputnik. Шымкентцы не очень довольны ономастическим бумом в городе. Однако в планах у городского руководства переименовать или дать новые названия еще 73 улицам, пишет сайт Otyrar.kz.
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§ Мишаня
Re: Ономастические бои в Шымкенте
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 27.11.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Курvа:
я ни разу не слышал что бы чиновники России говорили на Казахском языке

А что есть казахский язык в России?
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§ bgb
Re: Ономастические бои в Шымкенте
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.11.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
А что есть казахский язык в России?

скорее всего, имелось ввиду, что по приезду сюда, в рк, они не говорят на казахском и не используют переводчиков для перевода своих выступлений.
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