/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30565
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ходе выступления на международной парламентской конференции, приуроченной ко Дню Первого Президента, депутат заявил, что Казахстану не стоит "делать резких движений" в развитии альтернативной энергетики.
Читать новость

Гость
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 15:10
Комментарий удален модератором.

Ёлка
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо экономия электроэнергии у нас идёт полным ходом. Утром, в 8 часов, половина дорог не освещена вообще. Я уже не говорю о том, что проезжая часть многих улиц освещена только по одной стороне. Я родилась и всю свою сознательную жизнь живу в этом городе. И, можете закидать меня помидорами, но раньше улицы освещались с обоих сторон!

1952
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ёлка:
Видимо экономия электроэнергии у нас идёт полным ходом. Утром, в 8 часов, половина дорог не освещена вообще. Я уже не говорю о том, что проезжая часть многих улиц освещена только по одной стороне. Я родилась и всю свою сознательную жизнь живу в этом городе. И, можете закидать меня помидорами, но раньше улицы освещались с обоих сторон!

включайте ближний свет фар. Насчет истории. Идешь в темноте по Наримановке. Вдруг слышишь душераздирающий вопль. Опять зарезали кого то, подумаешь про себя. И ускоришь шаги, пока не настигли.

§ drakon
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12724
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.11.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что? Население Казахстана,ещё 300 лет,
будет печки топить - углём?... :-o
Профайл

Борода
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
Идешь в темноте по Наримановке. Вдруг слышишь душераздирающий вопль. Опять зарезали кого то, подумаешь про себя.

Барашков на шашлыки режут. Еще коняшек. Тоже не могу привыкнуть. Душу так и раздирает.

Татьяна
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
энергией будущего оказался уголь.
"мы за эти семь лет выстроили практически с нуля новую систему", - интересно, какую?

пар
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
после двух лет подряд повторяющихся ситуаций с перебоями поставок угля для населения от его слов не холодно и не жарко

456
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может всё-таки пытаться искать современные альтернативные источники энергоносителей, как это делают цивилизованные страны? А не уповать на старые, которых почему то как показала практика последнего времени не всегда хватает.

Дмитрий
Re: Дешевого угля нам хватит на 300 лет - Альберт Рау




Отправлено: 27.11.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня сегодня фонарь уличного освещения,горел всю ночь перед домом. Первый раз за два года, как его установили. Видать дела пошли в гору 😂😂😂
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 1
Всего: 145

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх