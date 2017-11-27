Цитата: В Кургане казахстанские и российские журналисты и общественные деятели обсудили, как вывести информационную повестку между двумя странами на новый уровень.

по-моему, читая комменты на сайте "нг", следует печатать материалы под рубрикой "в россии еще ничего, а вот у них...!!!"