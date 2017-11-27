/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо через развитие экономических отношений на новом уровне		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо через развитие экономических отношений на новом уровне
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30565
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Кургане казахстанские и российские журналисты и общественные деятели обсудили, как вывести информационную повестку между двумя странами на новый уровень.
Читать новость

ЗА ДРУЖБУ МЕЖДУ РК И РФ
Re: Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо...




Отправлено: 27.11.17 - 17:02
Комментарий удален модератором.

З
Re: Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо...




Отправлено: 27.11.17 - 17:14
Комментарий удален модератором.

§ bgb
Re: Восстанавливать связи между Россией и Казахстаном необходимо...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3744
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.11.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Кургане казахстанские и российские журналисты и общественные деятели обсудили, как вывести информационную повестку между двумя странами на новый уровень.

по-моему, читая комменты на сайте "нг", следует печатать материалы под рубрикой "в россии еще ничего, а вот у них...!!!"
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 1
Всего: 143

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх