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≡ В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь, показала статистика		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь, показала статистика
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30565
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты Euromonitor International оценили объёмы нелегальной водки в 46,6 млн литров, или 50,3% от общего объёма рынка этого напитка в 2016 году. Общая стоимость рынка серой водки была оценена в 62,9 миллиарда тенге. По данным экспертов, преобладает на сером рынке необлагаемая налогами водка – продукт, произведённый нелегально на легальных заводах, с фальсифицированными акцизными марками.
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маэстро
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...




Отправлено: 27.11.17 - 18:40
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.11.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Злой гений:
Рост цен на легальный алкоголь пропорционален росту нелегального оборота как качественного серого алкоголя, так и самопала и самогона. Пить меньше не станут

Станут. Нормальные люди (коих большинство) не будут заморачиваться поиском самопала.
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Народный контроль
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...




Отправлено: 27.11.17 - 19:01
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2394
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.11.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не смешите мои тапочки , как раз таки нормальные люди закупают этот пятилитровый суррогат и разливают по графинам и подают на стол , сам видел и в кафе и в ресторане и даже в коттедже который сдаю по суткам
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* 112
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7425
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.11.17 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соседи братья акробаты - дай 150.
Дал.
А еще брату 150.
Дал..
Потом изумленно спрашиваю, где берете, если самопал уже 700?
- В аптеке спирт 90граммоаый и разводим..
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* 112
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7425
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.11.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати водка дешевая начала появляться.
Ничего страшного..
Выставить тут ее не дали, фотоотсчет о том, как казахские предприниматели стоят за этой водкой с России по внимание - 280 тенге оптом..
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* 112
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7425
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.11.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нормальные люди (коих большинство) не будут заморачиваться поиском самопала.

Ну если дом строить?
Нормальные люди строят дома.
Квартира ремонт, согым резать, похороны, у нормальных скромно живущих людей они тоже бывают, ну еще что то..
Везде нужна дешевая водка.
На Хаомы разорится можно..
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§ Добринцофф
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5583
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.11.17 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну если дом строить?
Нормальные люди строят дома.
Квартира ремонт

Бригада алкашей,нафик они нужны.
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* 112
В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь, показала статистика
112


(Пользователи)
Сообщений: 7425
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.11.17 - 20:10
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* 112
В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь, показала статистика
112


(Пользователи)
Сообщений: 7425
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.11.17 - 20:14
Комментарий проходит проверку.
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* 112
В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь, показала статистика
112


(Пользователи)
Сообщений: 7425
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.11.17 - 20:17
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Гость
В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь, показала статистика




Отправлено: 27.11.17 - 20:17
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