сайлау курманов Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2394

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:13 не смешите мои тапочки , как раз таки нормальные люди закупают этот пятилитровый суррогат и разливают по графинам и подают на стол , сам видел и в кафе и в ресторане и даже в коттедже который сдаю по суткам