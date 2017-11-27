NG.kz Пять экологических проблем в Костанайской области остаются не решенными



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:31 Причем, если по устранению четырех из них есть хоть какая-то ясность, то по поводу ранее намеченного строительства в Костанае станции биологической очистки начали искать другие варианты.

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