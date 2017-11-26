/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и Монголии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30565
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстан в январе-сентябре 2017 года было импортировано 1 782 400 тонн мяса лошадей в различном ее виде - свежем, охлажденном и замороженном, при этом было экспортировано 2,1 тонны.
Читать новость

Ну,вань
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вань:
откуда мясо тама ... Зин?

Хто такой там?Где водится и как его забивают на мясо?

Валух
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Рутений:
Замороженная говядина была поставлена в Казахстан: из Украины - 4985,7 тонн (выручка за продажу продукции РК составила 13 927,1 тыс. долларов США), Польши - 1863,5 тонн (4734,9 тыс), Беларуси - 1628,8 тонн (4433,7 тыс), России - 463,4 тонн (1810,1 тыс), Парагвая - 392 тонн (446,6 тыс), Соединеных Штатов Америки - 140 тонн (140 тыс), Венгрии - 53,5 тонн (135,5 тыс) и Литвы - 17,6 тонн (78,5 тыс). Свежую говядину завозили из: Беларуси - 1496,8 тонн (3860,6 тыс.), России - 48,5 тонн (242,8 тыс), США - 13,7 тонн (195,5 тыс) и Австралии - 0,9 тонн (18,4 тыс).

Уважаемый тролль! Предел вашей фантазии тоже должен иметь какой то предел! Если отбросить численность сельского населения в Казахстане то на долю городского населения ввозимого мяса и дополнительно ещё производимого мяса в самом Казахстане,посчитай сколько кг приходиться по твоему на душу городского населения ? При любом аппетите, ну точно лет за пять мы этого не съедим!

а куда мы денем мясо, которое растет на частных подворьях и фермах? ну он дает...

Agronom
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурат:

Регулярно бываю в России, таких крупных ферм например как в Воронежской области, я в Казахстане не видел. Россияне обеспечили себя полностью по мясу птицы и свинине, по говядине решат через 4-5 лет. Хотя 10 лет назад ввозили только по 1 млн тонн курятины. а что у нас?

Jht
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Agronom:
Регулярно бываю в России, таких крупных ферм например как в Воронежской области, я в Казахстане не видел. Россияне обеспечили себя полностью по мясу птицы и свинине, по говядине решат через 4-5 лет. Хотя 10 лет назад ввозили только по 1 млн тонн курятины. а что у нас?

За всю историю, эта страна никогда не обеспечивала себя ни хлебом ни мясом, как один форумчанин под ником гражданин свидетельствует что его предки никогда не ели хлеба досыта, почему и приехали в Казахстан, возможно из за климатического расположения страны и непрерывных воинах и революции, совхозы, колхозы созданные во времена СССР которые должны были снабжать страну продовольствием не справлялись с этим, после перестройки совхозы и колхозы ликвидировали, как мы с вами были свидетелями, новых значимых животноводческих, птицеводческих ферм не построили, есть новые птицеводческие фермы, но комбикорма и яйца для воспроизводства завозятся из той же европы, на счет решения продовольственной программы, вы мягко говоря погорячились, вопросы мяса будут решаться так же как и сейчас, то есть санкционированные, для России продукты животноводства птицеводства будут через страны таможенного союза завозится в обход санкции, у нас будет увеличиваться ввоз и переработка, судя по тому, что к нам ввезли в этом году, как сказал один в коментах нам за пять лет не скушать, даже если это нам бесплатно будут раздавать,а у нас же еще и производят это мясо.

1952
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Jht:
что к нам ввезли в этом году, как сказал один в коментах нам за пять лет не скушать, даже если это нам бесплатно будут раздавать,а у нас же еще и производят это мясо.

зачем вы это пишите? Узнают америкосы, как мы жульничаем, головы нам не сносить.

Марк Стаканыч
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Jht:
За всю историю, эта страна никогда не обеспечивала себя ни хлебом ни мясом,

Святая простота.
Вы давно в ресей то были, или небыли никогда?
Откуда умозаключения то такие?Даже не смешно,больше похоже на девиацию.

ордынец
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 16:25
Комментарий удален модератором.

1952
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
Святая простота.
Вы давно в ресей то были, или небыли никогда?
Откуда умозаключения то такие?Даже не смешно,больше похоже на девиацию

что языком зря трепать? Перекиньте пару эшелонов мяса всех видов и курятины голодающему Кузбассу и Южному Уралу. :-) :-( ;-) :lol:

осведомленный
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 16:48
Комментарий удален модератором.

Рутений
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Уважаемый тролль!

Уважаемая КакВасТам! Поверьте, я не претендую на ваше звание! И поэтому Вы вполне можете спокойно окучивать свою фантазию лаврами неведения и закрывать свой фонтан красноречия только жуя пищу или принимая очередную микстуру.
Что же касается фактов и цифр, то Ваши глубокие познания в области потребления боярышника, боюсь, заполнили всё свободное для мысли пространство, что не позволяет адекватно оценивать происходящее вокруг, поскольку
Цитата:
Народный контроль:
Если отбросить численность сельского населения в Казахстане то на долю городского населения ввозимого мяса и дополнительно ещё производимого мяса в самом Казахстане,посчитай сколько кг приходиться по твоему на душу городского населения ? При любом аппетите, ну точно лет за пять мы этого не съедим!

вы явно недооцениваете таланты и способности своих сограждан:
Цитата:
В Костанайской области решено вовлечь максимальное количество личных подсобных хозяйств в процесс производства и выгодной реализации. Объем производства мяса в живом весе составляет порядка 32 тыс. тонн. Из этого объема на сельхозформирования приходится 27%, на личные подворья – 79%», — пояснил руководитель управления сельского хозяйства Костанайской области Байбосын Мурзин.

agroinfo.kz/v-kostanajskoj-oblasti-snizheno-proizvodstvo-myasa/

Впрочем вполне допускаю, что цифры вполне могут расходиться с реальностью, но за пояснениями вам лучше обратиться к первоисточнику-в акимат. (Ведь я надеюсь у вас и там есть родственники или подруги с достоверными сведениями)

Рутений
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валух:
а куда мы денем мясо, которое растет на частных подворьях и фермах? ну он дает...

Придётся сьесть, уважаемый!
Ведь:
Цитата:
Животноводство По состоянию на 1 июля 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поголовье крупного рогатого скота составляет 485 146 голов (рост на 1,3%), из них коров 226 103 голов (рост на 4,3%). Численность лошадей увеличилось на 4,6% (113836 голов), увеличилось численность овец и коз на 3,9% (499877 головы), численность свиней снизилось на 8,7% (180109 голов). Численность птицы уменьшилось на 2% (4283 тыс. голов). Производство мяса увеличилось на 2,1% (52,4 тыс. тонн), производство молока снизилось на 0,4% (246,4 тыс. тонн), яиц увеличилось на 1,2% (312,9 млн. штук).

Цитата:
С начала т.г. перерабатывающими предприятиями области произведено товарной продукции на сумму 91 миллиардов тенге, что на 15% больше аналогичного периода 2016 года (79 млрд. тенге). Индекс физического объема по продуктам питания составил 114,5 %.Увеличилось производство: обработанного жидкого молока на 21%, масла сливочного и спрэдов на 18%, йогуртов на 5%, молоко в твердой форме в 1,9 раза, колбасных изделий на 6%, консервов из мяса 1,4 раза, муки на 22%, макарон на 10%, крупяных изделий в 2,4 раза, масла растительного на 5%. Снижение объемов производства отмечено на мясо и пищевые субпродуктов на 4%, на молоко и сливки сгущенные на 8,7%, сыры и творог на 25%, хлеб на 5%.

kostanay.gov.kz/pasprt-oblasti/agriculture/

Agronom
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Jht:

Цитата:
Jht:

K сожалению, вы явно не владеете информацией.

Рутений
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 17:23
Комментарий удален модератором.

Рутений
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 17:37
Комментарий удален модератором.

Нурлан
Re: В Казахстан завозят конину из Аргентины, Уругвая, Болгарии и...




Отправлено: 27.11.17 - 17:45
Комментарий удален модератором.
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 206
Пользователей: 1
Всего: 207

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх