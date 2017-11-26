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Валух:
а куда мы денем мясо, которое растет на частных подворьях и фермах? ну он дает...
Придётся сьесть, уважаемый!
Ведь:
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Животноводство По состоянию на 1 июля 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поголовье крупного рогатого скота составляет 485 146 голов (рост на 1,3%), из них коров 226 103 голов (рост на 4,3%). Численность лошадей увеличилось на 4,6% (113836 голов), увеличилось численность овец и коз на 3,9% (499877 головы), численность свиней снизилось на 8,7% (180109 голов). Численность птицы уменьшилось на 2% (4283 тыс. голов). Производство мяса увеличилось на 2,1% (52,4 тыс. тонн), производство молока снизилось на 0,4% (246,4 тыс. тонн), яиц увеличилось на 1,2% (312,9 млн. штук).
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С начала т.г. перерабатывающими предприятиями области произведено товарной продукции на сумму 91 миллиардов тенге, что на 15% больше аналогичного периода 2016 года (79 млрд. тенге). Индекс физического объема по продуктам питания составил 114,5 %.Увеличилось производство: обработанного жидкого молока на 21%, масла сливочного и спрэдов на 18%, йогуртов на 5%, молоко в твердой форме в 1,9 раза, колбасных изделий на 6%, консервов из мяса 1,4 раза, муки на 22%, макарон на 10%, крупяных изделий в 2,4 раза, масла растительного на 5%. Снижение объемов производства отмечено на мясо и пищевые субпродуктов на 4%, на молоко и сливки сгущенные на 8,7%, сыры и творог на 25%, хлеб на 5%.
kostanay.gov.kz/pasprt-oblasti/agriculture/