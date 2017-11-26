Цитата: Agronom:

Регулярно бываю в России, таких крупных ферм например как в Воронежской области, я в Казахстане не видел. Россияне обеспечили себя полностью по мясу птицы и свинине, по говядине решат через 4-5 лет. Хотя 10 лет назад ввозили только по 1 млн тонн курятины. а что у нас?

За всю историю, эта страна никогда не обеспечивала себя ни хлебом ни мясом, как один форумчанин под ником гражданин свидетельствует что его предки никогда не ели хлеба досыта, почему и приехали в Казахстан, возможно из за климатического расположения страны и непрерывных воинах и революции, совхозы, колхозы созданные во времена СССР которые должны были снабжать страну продовольствием не справлялись с этим, после перестройки совхозы и колхозы ликвидировали, как мы с вами были свидетелями, новых значимых животноводческих, птицеводческих ферм не построили, есть новые птицеводческие фермы, но комбикорма и яйца для воспроизводства завозятся из той же европы, на счет решения продовольственной программы, вы мягко говоря погорячились, вопросы мяса будут решаться так же как и сейчас, то есть санкционированные, для России продукты животноводства птицеводства будут через страны таможенного союза завозится в обход санкции, у нас будет увеличиваться ввоз и переработка, судя по тому, что к нам ввезли в этом году, как сказал один в коментах нам за пять лет не скушать, даже если это нам бесплатно будут раздавать,а у нас же еще и производят это мясо.