Цитата: Ёлка:

Видимо экономия электроэнергии у нас идёт полным ходом. Утром, в 8 часов, половина дорог не освещена вообще. Я уже не говорю о том, что проезжая часть многих улиц освещена только по одной стороне. Я родилась и всю свою сознательную жизнь живу в этом городе. И, можете закидать меня помидорами, но раньше улицы освещались с обоих сторон!



включайте ближний свет фар. Насчет истории. Идешь в темноте по Наримановке. Вдруг слышишь душераздирающий вопль. Опять зарезали кого то, подумаешь про себя. И ускоришь шаги, пока не настигли.