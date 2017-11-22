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≡ За три дня более десятка костанайцев оказали помощь известному тренеру по картингу Эдуарду Княгинину		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За три дня более десятка костанайцев оказали помощь известному тренеру по картингу Эдуарду Княгинину
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30565
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас Эдуард КНЯГИНИН живет один, из-за проблем со здоровьем не выходит из дома. Продукты домой ему приносит родственница и его помощница Елена СЁМИНА, которая ухаживает за пенсионером уже около года.
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borisvolley@mail.ru
Re: За три дня более десятка костанайцев оказали помощь...




Отправлено: 22.11.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где облакимат облспорт горспорт ведь Княгинин защищал не один раз честь Казахстана и области в мотогонках на льду

§ Мимо
Re: За три дня более десятка костанайцев оказали помощь...
Мимо


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Сообщений: 42
Регистрация: 08.10.15
Отправлено: 22.11.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы не зря суммы афишируете? страшно за дедушку, все-таки одинокий человек... а сейчас какая-нибудь скотина двуногая прочитает, подумает, что дедушке уже мульён денег подарили... тем более, что ранее адрес опубликовали
Профайл

Дмитрий
Re: За три дня более десятка костанайцев оказали помощь...




Отправлено: 23.11.17 - 12:54
Комментарий удален модератором.

осведомленный
Re: За три дня более десятка костанайцев оказали помощь...




Отправлено: 23.11.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пиар знатный :-o

осведомленный
Re: За три дня более десятка костанайцев оказали помощь...




Отправлено: 23.11.17 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мимо:
страшно за дедушку, все-таки одинокий человек...

вот и идите мимо, и он вам не "дедушка", если вам не 7 лет только.

§ Мимо
Re: За три дня более десятка костанайцев оказали помощь...
Мимо


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 08.10.15
Отправлено: 27.11.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
и он вам не "дедушка"

простите, а кто??? явно не молод и явно не бабушка... следовательно - дедушка, а куда пойти я уж разберусь без вас, спасибо
Профайл

ответка
Re: За три дня более десятка костанайцев оказали помощь...




Отправлено: 27.11.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мимо:
простите, а кто??? явно не молод и явно не бабушка

эк у вас расперло то ЭГО
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