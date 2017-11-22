Мимо Re: За три дня более десятка костанайцев оказали помощь... #6





(Пользователи) Сообщений: 42

Регистрация: 08.10.15 (Пользователи) Отправлено: - 15:59 Цитата: осведомленный:

и он вам не "дедушка"

простите, а кто??? явно не молод и явно не бабушка... следовательно - дедушка, а куда пойти я уж разберусь без вас, спасибо