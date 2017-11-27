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§ NG.kz
Региональные структуры республиканских ведомств не взаимодействуют с НПО Костанайской области
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В регионе сейчас активно работают 158 неправительственных организаций, которые в 2017 году реализуют (или уже завершили) 179 проектов на общую сумму 190 млн тенге. Департаменты, представляющие республиканские структуры, в этом не участвуют.
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Игорь
Re: Региональные структуры республиканских ведомств не...




Отправлено: 27.11.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! вот в таком направлении и надо работать с НПО финансировать, помогать им и контролировать их деятельность, финансирование и цели финансирования из вне должно быть прозрачно, направлять их кипучую энергию в нужном направлении, чтоб НПО и государственные органы работали в унисон.
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