Игорь Re: Региональные структуры республиканских ведомств не... #1







Отправлено: - 16:19 Молодцы! вот в таком направлении и надо работать с НПО финансировать, помогать им и контролировать их деятельность, финансирование и цели финансирования из вне должно быть прозрачно, направлять их кипучую энергию в нужном направлении, чтоб НПО и государственные органы работали в унисон.