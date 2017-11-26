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≡ Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Скандал вокруг Костанайского областного онкологического диспансера набирает обороты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.11.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читатели "НГ" знакомы с ситуацией, которая сложилась в костанайской онкополиклинике, где люди вынуждены занимать очередь в 5-6 утра, чтобы попасть на прием к специалисту. Причина - в нехватке врачей и недостатках менеджмента. Пока ситуация не меняется. Зато стало известно, почему в диспансере остался сейчас всего один онкогинеколог. И это - душераздирающая история.
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07
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирина:
история более чем странная.

а кто зашивал пациентку? вот хирурги разрезают и удаляют... а зашивает,бывает, мололодёжь... практиканты-ассистенты... правда не в одиночку... но бывает,что и ОП-сестра уже укладыванием использованного инструмента занимается и не смотрит на объект операции.... и анестезиолог занят контрольными функциями своих приборов и ттоже не смотрит на объект операции....

oxana
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 05:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ирина Николаевна лучший онкогмнеколог. Это моё мнение. Оставьте врача в покое. У нас итак профессиональных врачей по пальцам можно сосчитать. Вы что, хотите область нормального хирурга лишить? Человек имеет право на ошибку. Ещё надо разобраться, чья это ошибка. Вы знаете, скольких она спасла? Очень многим помогла. Я после мытарств по "специалистам", попала к ней. И только она правильно определила проблему и назначила лечение, которое помогло. Я мама двоих детей, только благодаря Ирине Николаевне.

952
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 11:04
Комментарий удален модератором.

Светлана
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
oxana:
Ирина Николаевна лучший онкогмнеколог. Это моё мнение. Оставьте врача в покое. У нас итак профессиональных врачей по пальцам можно сосчитать. Вы что, хотите область нормального хирурга лишить? Человек имеет право на ошибку. Ещё надо разобраться, чья это ошибка. Вы знаете, скольких она спасла? Очень многим помогла. Я после мытарств по "специалистам", попала к ней. И только она правильно определила проблему и назначила лечение, которое помогло. Я мама двоих детей, только благодаря Ирине Николаевне.

Я с вами согласна, но почему же она оставила, грязное полотенце в полости живота? вот этого ни как не пойму, если не ошибаюсь, то, хирург обычно делает операцию с начала до конца и наблюдает за пациентом до полного выздоровления, то есть разрезает брюшную полость, отсекает миому, зашивает ее, очищает брюшную полость от экссудата, крови, после чего зашивает брюшную полость и дальше до полного выздоровления или может быть что то поменялось в медицине? тоесть врач разрезает полость, дает указание медсестре, где что отрезать и гейм овер и бежит на прием в свой частный кабинет?

света
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в онкологии комарова уже давно не работает!причем здесь эта история и онкология?!комарова сама по себе.пусть сама и отвечает,за то что произошло.а в онкологии хорошие специалисты работают!

§ Victor Yang
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9838
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.11.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот что интересно:
http://36n6.kz/komarova-irina-nikolaevna/otzyvy/kostanai/
Отзывы с февраля этого года. Видимо, всё же, травля имеет место быть.
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гаухар
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем было угрожать женщине,которой и так страшно от того что с ней случилось!да и деньги уже не помогут,инвалид!а те кто считает что ничего страшного не произошло,то это, как минимум безчеловечно,жестоко по отношению к г-ке Лузиной.не дай БОГ!

самир
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в чём травля?!травли нет,есть факты!не придуманная история.у женщины крик души!простая деревенская женщина,бьётся за жизнь как может,её право говорить и писать куда хочет.Дай Бог здоровья!а промолчала бы и правды и лечения не добилась бы!!!

§ Victor Yang
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9838
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.11.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самир:
в чём травля?!травли нет,есть факты!не придуманная история


Цитата комментария от 22 февраля 2017 года (а операция у героини статьи была в мае)
Цитата:
Здравствуйте не верте всему что про нее пишут.Очень хороший врач и доходчиво все объясняет.Ходила к ней на прием и за 3-4посещения у меня все прошло.Потом на проверку ходила к своему врачу с 4поликленике Исмагулову и он тоже подтвердил что все отлично.)))
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Наташа
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...




Отправлено: 27.11.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

да таких страниц открыть и отзывов написать можно сотни, в данном случае, рукой одного человека написаны все эти отзывы, не вооружённым глазом видно, вы что пытаетесь элементарную халатность и некомпетентность специалиста перевести в политическое русло, не получиться, здесь прямая уголовщина.

§ Victor Yang
Re: Скандал вокруг Костанайского областного онкологического...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9838
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.11.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наташа:
да таких страниц открыть и отзывов написать можно сотни, в данном случае, рукой одного человека написаны все эти отзывы, не вооружённым глазом видно

А даты-то как подделать можно?
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