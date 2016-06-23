/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Мои дорогие, весьма дорогие пиявочки...»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Мои дорогие, весьма дорогие пиявочки...»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.16 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея сделать бизнес на лечебных пиявках жительнице поселка Суриковка Костанайского района Татьяне ВАРАКСИНОЙ пришла случайно. В 2011 году она сняла в аренду суриковское озеро Рыбное и развела в нем карпа, линя и сазана. В 2013-м во время рыбной ловли заметила пиявок и отправила их на анализ в гирудоцентр Алматы. Результаты оказались обещающими.
Читать статью

22
Re: «Мои дорогие, весьма дорогие пиявочки...»




Отправлено: 23.06.16 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
озеро запущенное совсем не смотрят за озером, лучше отдать инвесторам хоть какую то пользу принесет государству, а такие арендаторы со своими детскими бизнес планами только зря путаются под ногами мешая настоящим инвесторам.

чапаев
Re: «Мои дорогие, весьма дорогие пиявочки...»




Отправлено: 23.06.16 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дядя Петя - ты дурак? Это крылатая метафора из советского фильма адресована 22! О каких инвесторах идет речь? На этом озере обнаружены запасы сланцевой нефти? Или ты думаешь что большие дяди из лондонского сити начнут там разводить рыбу фугу? Правильно делает эта тетя - все пиявки которые продаются в Астане по 1000 тг завозятся из РФ. Как будто у нас своих пиявок нет

анна пулеметчица
Re: «Мои дорогие, весьма дорогие пиявочки...»




Отправлено: 23.06.16 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обращаюсь к Татьяне ( надеюсь вы это читаете ) - возьмите и создайте новый герудоцентр в костанае. Врзьмите лицензию в минздраве, купите пару аппаратов которые обезораживают пиявок и вперед! Рынок коллосально огромный!

§ bgb
Re: «Мои дорогие, весьма дорогие пиявочки...»
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3740
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.06.16 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
анна пулеметчица:
Врзьмите лицензию в минздраве, купите пару аппаратов которые обезораживают пиявок и вперед! Рынок коллосально огромный!

лицензию получить - надо медобразование. создать гирудоцентр - нужен специалист, который знает, куда, как и когда ставить пиявок. это все равно, что купить иглы и потом попробовать заниматься иглотерапией. чуть не туда ткнул - получите инвалида...
Профайл

§ bgb
Re: «Мои дорогие, весьма дорогие пиявочки...»
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3740
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.06.16 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
22:
озеро запущенное совсем не смотрят за озером, лучше отдать инвесторам хоть какую то пользу принесет государству, а такие арендаторы со своими детскими бизнес планами только зря путаются под ногами мешая настоящим инвесторам.

имеете ввиду, что водоем для карася заморный? правильно! но занимаются там не разведением карася. пиявочкам не надо глубокого водоема...
а кто ведет на озерах дноуглубительные работы? знаете таких арендаторов или инвесторов? то-то же...
Профайл

светлана
Re: «Мои дорогие, весьма дорогие пиявочки...»




Отправлено: 27.11.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Татьяна, вы еще занимаетесь пиявками? можно их приобрести за разумную цену, скажем 80-100 штук?
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 185
Пользователей: 2
Всего: 187

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх