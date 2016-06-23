Цитата: 22:

озеро запущенное совсем не смотрят за озером, лучше отдать инвесторам хоть какую то пользу принесет государству, а такие арендаторы со своими детскими бизнес планами только зря путаются под ногами мешая настоящим инвесторам.

имеете ввиду, что водоем для карася заморный? правильно! но занимаются там не разведением карася. пиявочкам не надо глубокого водоема...

а кто ведет на озерах дноуглубительные работы? знаете таких арендаторов или инвесторов? то-то же...