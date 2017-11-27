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§ NG.kz
В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь, показала статистика
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30562
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты Euromonitor International оценили объёмы нелегальной водки в 46,6 млн литров, или 50,3% от общего объёма рынка этого напитка в 2016 году. Общая стоимость рынка серой водки была оценена в 62,9 миллиарда тенге. По данным экспертов, преобладает на сером рынке необлагаемая налогами водка – продукт, произведённый нелегально на легальных заводах, с фальсифицированными акцизными марками.
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пэтриот
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...




Отправлено: 27.11.17 - 13:13
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...




Отправлено: 27.11.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Невозможно точно подсчитать истинное потребление. А сколько вывозиться спиртного легальными и не легальными путями нашими людьми в РФ? Ведь это никто не регистрируется. Пьяных семейных дебошей стало на много меньше, а это ведь основной показатель истинного потребления спиртного населением. Дешёвую контрабандную водку потребляют в основном маргиналы . Но что они делают погоду в потреблении спиртного я очень сомневаюсь

вот так
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...




Отправлено: 27.11.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Также в северных регионах не замечено, к примеру, повышенной заболеваемости, которая сопутствовала бы массовому алкоголизму. Так, якобы самая пьющая область в стране – Акмолинская – находится по заболеваемости лишь на 11 месте, это один из лучших показателей по республике, в то время как одна из самых малопьющих областей – Алматинская – входит в тройку антилидеров с самыми плохими показателями здоровья по Казахстану"

Я не понял ничего! Где народный контроль вчекушник,пусть разжует, почему любители боярышника в таком диссонансе с ?

§ Медный
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1270
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.11.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дезинфекция организма на лицо! Статистика врать не будет = не может :lol: :lol:
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§ olegggon
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.11.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Предлагается установить акциз на алкогольную продукцию: в 2017 году – 2 тысячи тенге за литр» .
Что-то очень большой акциз. Если будет такой акциз, то бутылка водки будет стоить наверно тысяч двадцать?
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Таро
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...




Отправлено: 27.11.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доигрались, горе-экономисты. Сколько можно на одни и те же грабли. Чем дороже водка - тем больше "самопала", больше самогона, тем больше смертность и т.д.
В магазинах появилась водка из России, Украины, Белоруссии и даже из Литвы.
Вот так и разоряют отечественных производителей своими же руками.

§ yeti91
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 27.11.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В алмате виски пьют
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§ vbn
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 920
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 27.11.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы стоим на пороге новой эры. Самогон.
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§ сайлау курманов
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2393
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.11.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока чиновник размышлял какие бы еще запретительные препоны устроить законным производителям и реализаторам спиртного , левые граждане постарались-(недополучение бюджетом налогов в размере уже 50-60 млрд тенге в 2016 году), почему прокуроры не привлекут к ответу этих самых чиновников за явное вредительство и судить надо как врагов народа!
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историю не знают
Re: В каком регионе Казахстана больше всех пьют алкоголь,...




Отправлено: 27.11.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
виски, коньки из пятилитровых бутылей будем пить.
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